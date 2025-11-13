Profeta Gentileza deixou mensagens que são patrimônio do Rio

A homenagem a Gentileza se deve à sua popularidade. Dizendo-se profeta, ele andava pela Zona Central do Rio com túnica branca e longa barba, transmitindo mensagens de paz. Ele criou o bordão "Gentileza gera gentileza". E disse que, ainda criança, teve premonição de que, após constituir família, deixaria tudo para trás na missão de fazer o bem.