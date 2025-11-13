Explorador que inspirou criação de Indiana Jones sumiu de forma misteriosa no Brasil, há 100 anos
Por Flipar
O explorador acreditava que a suposta civilização perdida existia em territórios brasileiros.
Freepik/Imagem gerada por IA
Tido como um dos aventureiros mais importantes do início do século 20, sua trajetória serviu de inspiração para a criação de um dos personagens mais populares do cinema, o Indiana Jones.
Divulgação/Lucasfilm
Iniciada em 1º de setembro, a missão visa refazer a rota de Fawcett por sete países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru.
Divulgação
A intenção é buscar não apenas vestígios arqueológicos e dados sobre seu paradeiro, mas também ouvir moradores e pesquisadores.
Roland Unger/Wikimedia Commons
Até a metade da viagem, eles já haviam percorrido 18 mil km, visitado 45 sítios arqueológicos, 15 museus e realizado entrevistas com especialistas.
Reproduc?a?o/YouTube
O local ficou marcado por ser onde eram realizados rituais sagrados do povo Muísca que originaram a lenda de Eldorado.
Wikimedia Commons/Masanalv
Ele cartografou áreas desconhecidas e defendia teorias que misturavam ciência e misticismo.
Freepik
Em sua última carta, enviada em 1925, Fawcett indicou coordenadas em União do Sul, no Mato Grosso ? desde então, nunca mais foi visto.
Reprodução/YouTube
Em 1951, durante uma busca liderada pelos irmãos Villas-Bôas, indígenas Kalapalos relataram ter matado "três homens brancos" após uma briga. Porém, a ossada encontrada e enviada ao Reino Unido não era de Fawcett, alimentando o mistério.
Reproduc?a?o/YouTube
Para historiadores, Fawcett marcou a exploração amazônica: seu legado está menos na possível ?Cidade Z? e mais na forma como sua história conectou mito, arqueologia e o imaginário sobre a fronteira desconhecida.