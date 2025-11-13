Homem “mais belo da Itália” entra em seminário para ser padre
Por Flipar
Na ocasião, o jovem usou a comemoração de seus 21 anos de idade para compartilhar em suas redes sociais a notícia de que havia resolvido se dedicar à vida sacerdotal.
Reprodução/Instagram
Em 2019, Santini foi eleito o homem mais belo da Itália em um concurso patrocinado pelo grupo de moda ABE.
Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal ?La Stampa?, de Turim, Santini sonhava em ser ator profissional, mas com o tempo descobriu no sacerdócio a sua verdadeira vocação.
Reprodução/Instagram
O rapaz afirmou ter ingressado em um seminário próximo a Castelfiorentino, sua cidade natal, na província de Florença, região da Toscana.
Reprodução/Instagram
?Estou no caminho para me tornar sacerdote, se Deus quiser. Nos últimos anos, tive a chance de conhecer alguns jovens que me mostraram o que significa ser da igreja", disse na época.
Reprodução/Instagram
?Eles me deram forças para investigar essas questões que carrego comigo desde pequeno e que não eram aprofundadas por vários medos?, detalhou.
Reprodução/Instagram
Edoardo Santini contou ter vivido em 2022 a ?mais bela experiência? de sua vida ao morar com dois padres. Ele disse que encontrou ?as respostas que esperava que viessem dos céus?.
Reprodução/Instagram
Santini relatou que durante essa experiência fez trabalhos de ajuda em duas paróquias que reforçaram seu desejo de enveredar pela vida religiosa. Ele passou a estudar Teologia.
Reprodução/Instagram
Santini esteve presente na edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, Portugal. O evento do Catolicismo foi instituído em 1985 pelo então papa João Paulo II e ocorre a cada dois ou três anos com duração de uma semana.
Reprodução/Instagram
Em várias postagens, o futuro padre fez reflexões sobre o peso da imagem na sociedade moderna e questões relacionadas à essência humana.
Reprodução/Instagram
Em uma delas, o jovem escreveu: ?A pessoa pode ser a mais bonita do mundo, mas se estiver apagada por dentro essa beleza vale menos que zero?.
Reprodução/Instagram
?Talvez possa usar a sua cara e o teu físico para ter quantos homens ou mulheres quiseres. Mas você seria feliz? Você é realmente feliz??, questionou.
Reprodução/Instagram
?O corpo é um dom, vamos explorar. Mas vamos colocá-lo ao serviço do espírito. Aí você vai perceber que não existem imperfeições porque todos somos reflexos de Deus?, completou.
Reprodução/Instagram
Santini também fez uma postagem em que dizia ter ?redescoberto a igreja, que, na verdade, nasce de Deus?.
Reprodução/Instagram
O catolicismo é a religião com mais praticantes na Itália. Sede da Igreja Católica Romana, o pequeno estado do Vaticano é um enclave dentro de Roma, capital italiana.