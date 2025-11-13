Garrafas de champanhe vão parar no fundo do mar; e tem explicação
Tudo começou em 2010, quando uma equipe de mergulhadores encontrou um navio que havia desaparecido em 1852.
A embarcação foi achada próximo ao arquipélago de Åland, que fica na Finlândia.
Nessa expedição, os mergulhadores encontraram 168 garrafas de champanhe ainda lacradas no fundo do mar.
A degustação dessas bebidas inspirou os produtores a adotarem uma nova teoria para o armazenamento desses produtos.
A primeira descoberta foi com relação às marcas das bebidas. Por meio das rolhas, os especialistas notaram que se tratavam dos champanhes maison Juglar e Veuve Clicquot.
Dois anos depois da descoberta, 11 garrafas chegaram ser vendidas em um leilão. Por elas, foi arrecadado um valor de US$ 156 mil.
Segundo informações da IFLScience, hoje em dia as garrafas já pode valer até US$ 190 mil, mais de R$ 930 mil!
Um professor de bioquímica de alimentos na Universidade de Reims, localizada na região de champanhe, na França, analisou amostras de três das garrafas.
Segundo o relatório divulgado por ele, as bebidas permaneceram ?envelhecendo? no fundo do mar por cerca de 170 anos, em condições quase perfeitas, o que provocou um aumento significativo no seu valor.
Primeiro, um grupo de avaliadores caracterizou os vinhos usando os termos "notas animais", "cabelo molhado", "redução" e, por vezes, "queijo".
Contudo, ao entrar em contato com o oxigênio, o vinho liberou outros aromas, como ?picante?, ?defumado? e ?couro?, segundo os especialistas.
O especialista Dominique Demarville chegou a dizer que se tratava de um dos champanhes mais excepcionais do mundo.
A situação chegou a um ponto que a marca Veuve Clicquot ficou tão fascinada com a redescoberta de sua bebida que está empenhada em reproduzir as mesmas condições, afundando dezenas de garrafas no mesmo local no arquipélago de Åland!
Existe a expectativa de que algumas dessas garrafas permaneçam submersas por um período de 40 anos!
A empresa que produz o champanhe acredita que as profundezas oceânicas representam o ambiente ideal para o "repouso" da bebida.
Segundo a Veuve, por conta da baixa salinidade (20 vezes inferior à do Oceano Atlântico) e temperatura constante de 4°C, o Mar Báltico proporciona um ambiente de envelhecimento perfeito.
Além das Veuve, a produtora Lucy Edwards afirmou que o armazenamento no fundo do mar ?é a área de desenvolvimento mais rápida no champanhe, com a maioria dos grandes produtores e até mesmo pequenas casas tentando isso?.
O Champanhe é um tipo específico de vinho espumante produzido na região de Champagne, no nordeste da França.
É conhecido por suas características efervescentes, aroma complexo e sabor único. A produção de champanhe segue métodos específicos, incluindo uma segunda fermentação na garrafa para criar as bolhas características.
A região de Champagne é famosa por seu clima fresco e solo calcário, que contribuem para as características singulares desses vinhos.
Por lei, o termo "champanhe" é protegido de denominação de origem controlada, o que significa que apenas os vinhos produzidos na região de Champagne podem receber essa designação.
Outros vinhos espumantes produzidos em diferentes regiões são geralmente chamados de "vinho espumante" para evitar confusão com o termo específico "champanhe".