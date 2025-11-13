O simbolismo da cruz em diversas culturas; veja a variedade
Muitas religiões e tradições adotaram a cruz como um de seus principais emblemas. Seu simbolismo varia conforme a cultura, podendo significar redenção, sofrimento, equilíbrio ou conexão entre o divino e o terreno.
Em culturas antigas, representava os quatro elementos ou os pontos cardeais. No ocultismo, pode indicar equilíbrio entre forças opostas. Também é vista como proteção espiritual, sendo usada em amuletos e brasões.
No Cristianismo a cruz simboliza sacrifício e redenção, sendo associada à crucificação de Jesus Cristo. Veja diferentes tipos de cruz.
Cruz Latina ? Símbolo do cristianismo, sua origem remonta à crucificação de Jesus Cristo. Representa sacrifício, fé e redenção, sendo a cruz mais reconhecida mundialmente
Cruz Grega ? Tem quatro braços iguais e era usada em igrejas ortodoxas e arte bizantina. Simboliza equilíbrio, perfeição e os quatro cantos do mundo.
Cruz de Malta ? Criada pelos Cavaleiros Hospitalários na Idade Média, tem oito pontas que representam as virtudes cristãs. Está ligada a ordens militares e serviços humanitários.
Cruz de Santo André ? Em forma de ?X?, refere-se ao martírio do apóstolo André, que, segundo a tradição, foi crucificado dessa maneira. Simboliza humildade e sofrimento.
Cruz de Lorena ? Possui duas barras horizontais e foi usada pelos franceses na Guerra dos Cem Anos. Representa resistência e liberdade, sendo adotada pela Resistência Francesa na Segunda Guerra Mundial.
Cruz Celta ? Originária da cultura celta, une um círculo à cruz, simbolizando a união entre o espiritual e o material. Está ligada ao cristianismo e à tradição druídica.
Cruz Papal ? Com três barras horizontais, é um símbolo da autoridade do Papa dentro da Igreja Católica. Representa as três missões papais: ensinar, santificar e governar.
Cruz de São Pedro ? Invertida, refere-se ao apóstolo Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer como Cristo. É usada tanto no cristianismo quanto em contextos subversivos.
Cruz Patriarcal ? Semelhante à Cruz de Lorena, tem duas barras horizontais e é usada por patriarcas da Igreja Ortodoxa. Simboliza a autoridade e a tradição cristã oriental.
Cruz Templária ? Utilizada pelos Cavaleiros Templários durante as Cruzadas, tem braços largos e simboliza coragem, fé e a luta pela cristandade.