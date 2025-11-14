Estátua humana de 12 mil anos em parede intriga pesquisadores na Turquia
Por Flipar
Esse santuário monumental é considerado o mais antigo do mundo e é Patrimônio da UNESCO.
Wikimedia Commons/Teomancimit
O achado surpreendeu os pesquisadores por ter sido deliberadamente posicionado na horizontal.
Wikimedia Commons/Dosseman
O Ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, sugeriu que a estátua é provavelmente parte de algum tipo de cerimônia ritualística.
Reprodução/YouTube
A hipótese endossa a tese de que Göbeklitepe era um centro de rituais no qual representações antropomórficas tinham uma função central.
Wikimedia Commons/Rolfcosar
?Esta nova descoberta em Göbeklitepe lançará luz sobre os rituais e sistemas de crenças do Neolítico?, afirmou Ersoy.
Wikimedia Commons/Dosseman
A descoberta faz parte do "Projeto Legado para o Futuro", que combina escavação e a preservação das estruturas do sítio.
JR Harris/Unsplash
Este projeto já implementou várias ações significativas, como a reconstrução de pilares maciços de toneladas.
Wikimedia Commons/Klaus-Peter Simon
Além da proteção das estruturas, o plano prevê melhorias para receber visitantes, como a construção de um centro de apoio e a implementação de trilhas de acesso.
Wikimedia Commons/Hamdigumus
?Nosso objetivo é administrar o interesse global em Göbeklitepe de forma sustentável, garantindo que o local permaneça protegido e, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas vivenciem sua herança única?, disse Ersoy.
Wikimedia Commons/Beytullah eles
Descoberto em 1994, o sítio arqueológico Göbeklitepe, datado do período neolítico, fica próximo à cidade de ?anl?urfa, na Turquia.
Wikimedia Commons/Hamdigumus
Muitos desses pilares exibem esculturas de animais, símbolos abstratos e figuras humanas estilizadas, indicando um avançado nível artístico e simbólico.
Wikimedia Commons/Dosseman
O mais surpreendente é que tudo foi construído por comunidades de caçadores-coletores, o que desafia a ideia de que grandes construções só surgiram após a agricultura.