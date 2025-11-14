Saiba por que filme da Netflix de vencedora do Oscar incomodou autoridades dos Estados Unidos
Por Flipar
O longa é centrado em um ataque nuclear fictício contra os Estados Unidos e mostra como as autoridades lidam com o problema em 18 minutos.
Divulgação/Netflix
Uma das reclamações do Pentágono foi a de que eles não foram consultados para garantir a precisão de algumas informações técnicas exibidas na tela.
Camila Ferreira & Mario Duran/Wikimedia Commons
Bigelow, que já venceu o Oscar pelo filme "Guerra ao Terror", de 2008, afirmou que o filme busca realismo e autenticidade, mesmo sendo ficção.
Reprodução/YouTube
O roteirista do filme, Noah Oppenheim, se explicou dizendo que usou dados de cenários controlados e que especialistas consultados consideraram os 61% uma estimativa até otimista.
Reprodução/Netflix
"Como mencionamos no filme, há menos de 50 desses interceptores terrestres em nosso arsenal, então, mesmo que funcionassem perfeitamente, não temos muitos disponíveis para uso", disse ele à revista The Atlantic.
Noah Wulf/Wikimedia Commons
Especialistas independentes entrevistados pela rádio NPR reconheceram que o filme tem elementos exagerados, como a ideia de um ataque nuclear repentino em um dia aparentemente tranquilo, sem contexto de conflito.
Reproduc?a?o/Netflix
"Os verdadeiros perigos de uma guerra nuclear têm a ver principalmente com a escalada de uma crise não nuclear que evolua para um conflito armado", explicou Matthew Bunn, especialista em questões nucleares na Escola Kennedy de Harvard.
Domínio Público
Além disso, no filme o sistema de defesa do Alasca dispara apenas dois interceptores contra o míssil, quando, na realidade, seria mais provável disparar quatro ou mais para aumentar as chances de acerto.
Divulgac?a?o/Netflix
Apesar das críticas, o filme foi elogiado pela sua precisão visual e procedimental.
Reproduc?a?o/Netflix
Especialistas apontaram que as representações das salas de comando, da Sala de Situação da Casa Branca e do centro subterrâneo do STRATCOM são extremamente fiéis à realidade.
Sachith Ravishka Kodikara/Pexels
A presença da famosa ?bola de futebol? ? pasta que acompanha o presidente com opções de retaliação em casos de ataque nuclear ? também recebeu elogios do pesquisador Stephen Schwartz.