Alimentação e equilíbrio que podem ajudar no combate à calvície
Por Flipar
Com isso, a alimentação impacta diretamente em todas as funções do organismo e com a saúde dos cabelos não é diferente. Os alimentos são responsáveis pelos nutrientes utilizados pelo corpo humano, que contribuem para a saúde e o bem-estar.
Pixabay
O foco é optar por comidas fáceis de encontrar e inserir na rotina, além de assumirem possibilidades de preparo variadas. Entre eles, estão os alimentos frescos como legumes, frutas, cereais, carne e ovos.
Divulgação
Fazer escolhas alimentares conscientes é o primeiro passo para cuidar da saúde e focar no fortalecimento dos cabelos. Deve-se, então, incluir alimentos que sejam ricos em proteínas, ferro, zinco, vitaminas, ômega 3, biotina, selênio e cromo.
freepik
Calvície ou alopecia é a perda parcial ou total de cabelos ou pelos, de forma temporária ou definitiva. Assim, as causas mais comuns incluem a hereditariedade e os hormônios masculinos, que enfraquecem os folículos capilares.
freepik
No entanto, a queda de cabelo também pode ser provocada por infecções, estresse, má alimentação, distúrbios da tireoide, traumas ou uso excessivo de produtos químicos.
freepik
Leite, queijo e iogurte ajudam a combater a calvície porque são fontes de proteínas, cálcio, vitaminas, como a biotina, e minerais. Nutrientes essenciais para fortalecer os fios de cabelo e a sua estrutura, além de apoiar as raízes e o couro cabeludo.
Imagem gerada por i.a
Assim, feijão e a ervilha também ajudam por serem ricos em nutrientes essenciais como ferro, zinco, proteínas e vitaminas do complexo B, que fortalecem os folículos capilares e promovem o crescimento saudável do cabelo.
Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
Brócolis e a couve-flor, que são vegetais crucíferos, e o abacate ajudam a combater a calvície. Os dois primeiros contêm sulforafano e folato, que podem estimular o crescimento capilar e a produção de queratina, enquanto o segundo é rico em vitamina E e gorduras saudáveis.
Pixabay
Banana, uva e laranja podem ajudar devido aos seus nutrientes, como a vitamina C, essencial para a produção de colágeno e que combate os radicais livres. Além do magnésio, que é extremamente importante para a saúde dos folículos pilosos.
Imagem gerada por i.a
Ricos em minerais, vitaminas, proteínas, gorduras boas e fitocompostos, antioxidantes, os superalimentos também são excelentes opções para incluir na dieta de quem busca evitar a queda capilar.
Pixabay/MabelAmber
Entre eles, está a batata doce, que ajuda o cabelo a ficar mais saudável e forte por ser rica em betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A.
Divulgação/Secretaria de Agricultura e Abastecimento
A vitamina A é essencial para a saúde do couro cabeludo, pois estimula a produção de sebo, um óleo natural que hidrata e protege os fios.
freepik/KamranAydinov
O salmão ajuda a combater a calvície, pois é rico em ômega-3, proteínas, zinco, selênio e vitamina D. Nutrientes que fortalecem os folículos capilares, hidratam o couro cabeludo e combatem a inflamação, algo que contribui para um cabelo mais forte e saudável.
Pixabay/Wow_Pho
As lentilhas também se destacam neste quesito, visto que são ricas em nutrientes essenciais para a saúde capilar, como ferro, proteína, biotina e folato (vitamina B9).
Divulgação
O açaí pode contribuir, pois possui propriedades antioxidantes, como a vitamina E, que protegem os folículos contra danos e inflamações. Além de nutrientes como ácidos graxos essenciais, que fortalecem a fibra capilar e previnem a quebra dos fios.
Imagem de Pizza Man por Pixabay
Amêndoas, castanhas, nozes, chia e linhaça concentram zinco, vitamina E e selênio, antioxidantes que protegem os fios contra o envelhecimento precoce e fortalecem o couro cabeludo.
Imagem de Th G por Pixabay
Cenouras, tomates e espinafres são ricos em vitamina A, um antioxidante que protege os folículos de danos, além de auxiliar na manutenção dos fios.
Pixabay
Presente em frutas cítricas, morangos, kiwi e pimentos, a vitamina C é essencial para a produção de colágeno e melhora a absorção de ferro, sendo um poderoso antioxidante contra danos aos folículos.
Imagem de alipub por Pixabay
Por outro lado, deve-se evitar alimentos ultraprocessados. Isso porque essa categoria é pobre em nutrientes e costuma contribuir para o desenvolvimento de doenças como a obesidade.
Youtube Canal Cozinhando com a Ly
Eles pioram o caso ao promover inflamação, aumentar a produção de sebo, desequilibrar hormonas e prejudicar a absorção de nutrientes essenciais.
Reprodução de Instagrams
O consumo excessivo desses alimentos, que são pobres em vitaminas, minerais e proteínas, pode levar ao enfraquecimento dos folículos capilares e à queda dos fios.
Pixabay
Por fim, o consumo excessivo de açúcares, ultraprocessados, fast food, frituras, refrigerantes e bebidas alcoólicas pode gerar inflamações no couro cabeludo e prejudicar a absorção de nutrientes essenciais.