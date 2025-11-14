Ranking das melhores cidades do mundo para visitar em 2026 tem 7 representantes da América do Sul; veja quais
Por Flipar
Entre os critérios observados estão a quantidade de parques e áreas verdes, facilidade de deslocamento aéreo, inovação tecnológica, oportunidades relacionadas ao trabalho e ao turismo e qualidade do ar.
dariasophia/Pixabay
No topo da lista aparecem cidades como Londres, Nova York, Paris, Tóquio e Madri, todas reconhecidas por políticas urbanas avançadas, infraestrutura eficiente e compromisso com sustentabilidade.
Jean-Pierre Dalbéra/Wikimédia Commons
Em se tratando de cenário latino-americano, sete cidades apareceram no ranking do "World?s Best Cities". Veja quais!
Imagem de infoisanavia por Pixabay
Medellín, Colômbia (76º lugar) ? Medellín é um notável exemplo de transformação urbana e inovação social na América Latina, sendo reconhecida internacionalmente por sua capacidade de reinvenção.
Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
Ocupa uma posição de destaque por melhorias significativas na qualidade de vida de seus habitantes, impulsionadas por políticas públicas eficazes e investimento em infraestrutura.
Flickr EMBARQ Brasil
Santiago, Chile (75º lugar) ? Santiago é valorizada por sua estabilidade econômica e alta qualidade de vida, sendo considerada uma das metrópoles mais seguras e organizadas da América Latina.
Flickr/Gregory L Johnson
A capital chilena também tem desempenhado um papel importante como centro financeiro regional, abrigando empresas globais e investimentos em tecnologia.
Jens Peter Olesen/Pixabay
Lima, Peru (65º lugar) ? A capital peruana é reconhecida por sua cultura gastronômica mundialmente celebrada, que se tornou um grande atrativo turístico.
Cristian Loayza/Pexels
Bogotá, Colômbia (51º lugar): Bogotá vem se consolidando como um centro econômico em expansão, com melhorias contínuas em infraestrutura urbana que elevam a qualidade de vida dos cidadãos.
Flickr - Roberto Fresco
Sua reputação internacional também é favorecida pela marca turística da Colômbia, o que vem fazendo Bogotá ser apontada como um polo estratégico para oportunidade de negócios na América Latina.
Enrique Hoyos/Pexels
Rio de Janeiro, Brasil (42º lugar): Quarta cidade latino-americana mais bem colocada no ranking do "World?s Best Cities", o Rio vem mantendo uma forte projeção internacional devido ao seu poder turístico.
ASSY/Pixabay
Buenos Aires, Argentina (39º lugar): A capital argentina é reconhecida por sua rica herança arquitetônica e cultural, com teatros, museus e uma forte tradição literária.
Phillip Capper/Wikimédia Commons
Cidade do México, México (30º lugar): A capital mexicana, reconhecida por sua poderosa força cultural e história milenar, lidera entre as latino-americanas no ranking.