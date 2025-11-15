Avião é transformado em hotel à beira do penhasco

O avião está localizado à beira de um elevado penhasco próximo à praia de Nyang-Nyang, na ilha de Bali.
Divulgação Private Jet Villa
Batizado de Private Jet Villa, o avião hotel tem apenas dois quartos.Mas possui outras instalações que completam o ambiente luxuoso
Divulgação Private Jet Villa
O banheiro tem decoração em tons pastel e possui até uma banheira para que os hóspedes possam usufruir de momentos de relaxamento.
Divulgação Private Jet Villa
A área verde ao redor do avião é bastante ampla e dos aposentos é possível avistar apenas poucas construções espalhadas pela região
Divulgação Private Jet Villa
A entrada do avião-hotel já é bem aprazível com uma decoração especial criada para que a recepção dos hóspedes cause uma ótima primeira impressão.
Divulgação Private Jet Villa
Uma piscina dá um charme na parte externa, com um esquema de iluminação que vai brilhando com maior intensidade conforme a luz natural começa a diminuir.
O hotel tem lareira, para aquecer quando o clima estiver mais frio, e um heliponto para facilitar a chegada dos hóspedes.
Divulgação Private Jet Villa
O hóspede pode até caminhar sobre a asa do avião, usufruindo do ar puro, com a brisa trazida do mar, e da paisagem natural. Uma experiência curiosa, inacessível para a maioria das pessoas.
Divulgação Private Jet Villa
Em entrevista à CNN americana em 2023, quando lançou o hotel, o responsável pelo projeto, Felix Demin, disse que comprou o avião para realizar uma ideia única.
Divulgação Private Jet Villa
Para levar o Boeing 737 até o penhasco, a aeronave teve que ser desmontada. Cerca de 50 mil parafusos foram afrouxados.
Divulgação Private Jet Villa
Bali é uma ilha da Indonésia muito procurada pelos turistas. Tem montanhas vulcânicas, florestas, arrozais, praias e recifes de coral. Tudo muito exuberante.
Cameron Kennedy wikimedia commons
Bali fica situada na extremidade ocidental do arquipélago das Pequenas Ilhas da Sonda, entre as ilhas de Java (a oeste) e de Lomboque (a leste).
Flominator wikimedia commons
Bali também é conhecida por seus retiros de ioga e meditação. O hinduísmo balinês mistura crenças locais com o hinduísmo das regiões continentais do Sudeste Asiático e da Ásia Meridional, além do Budismo.
CEphoto wikimedia commons
Enfim, o avião-hotel de luxo, além de ser uma atração por si só, está numa área privilegiada. Foi instalado numa ilha repleta de atrativos culturais, históricos e naturais, de beleza exótica e pulsante..
Torbenbrinker wikimedia commons
Mas hospedar-se no avião-hotel vai custar uma boa grana. A diária custa 7 mil dólares.