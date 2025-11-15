Dunas cobrem casas e ruas no litoral do RS e dificultam acesso à praia
Por Flipar
Especialistas alertam que a ausência de vegetação para fixar a areia permite que o vento nordeste empurre as dunas para o interior. Esse fenômeno compromete a mobilidade de moradores e turistas, além de impactar a rotina das comunidades locais. A falta de cobertura vegetal agrava o risco de expansão das dunas.
Reprodução RBS TV
Segundo o secretário Eduardo Jardim, Xangri-Lá possui mais de 70 passarelas que precisam de manutenção constante para remoção da areia trazida pelo ?vento nordestão?. Apesar de invadirem casas e acessos, as dunas são barreiras naturais contra a erosão, e o desafio é conter seu avanço sem perder essa proteção essencial.
Reprodução RBS TV
Dunas, por si só, são grandes paisagens formadas por montes de areia, que se tornam atrações turísticas e movimentam a economia local com gastronomia, cultura e passeios radicais como o sandboard. Veja exemplos de paisagens que atraem os aventureiros.
Flickr/alberto falletta
A Duna de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará, é uma formação de areia movimentada pelo vento, famosa pelo visual panorâmico e pôr do sol.
Otávio Nogueira wikimedia commons
Na duna de Canoa Quebrada, um fato curioso chamou atenção no dia 23/8/2025. Um carro foi filmado atravessando o areal, no mesmo ponto onde, meses antes, uma picape viralizou ao ?voar? sobre um buggy. Ninguém se feriu.
Reprodução de vídeo
Na Praia do Cumbuco ? a principal do município de Caucaia, a 35 quilômetros de Fortaleza ? a emoção fica por conta de divertidos passeios de buggy e a prática de windsurfe e kitesurfe em cenários formados por dunas deslumbrantes.
Fabiobarros/Wikimedia Commons
As dunas dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas, no Maranhão, também são famosas. Estas, por sua vez, possuem o formato de "lua crescente" e têm lagoas doces cor de esmeralda.
Flickr/marcelo assub amaral
As dunas de Itaúnas, no norte do Espírito Santo, são um convite à admiração da natureza, com rios, manguezais e belas praias. São formadas de areia fina e branca.
Alessandro Diniz Coutinho/Wikimedia Commons
Em Santa Catarina há dunas de diferentes tamanhos. A que fica entre a Praia da Joaquina e a Lagoa da Conceição é maior e recebe praticantes de sandboard. As menores são entre as praias dos Ingleses e Santinho e nas praias do Campeche, Armação e Pântano do Sul.
JackJr81/Wikimedia Commons
De volta ao Ceará, as praias de Trairi, como Flecheiras, Mundaú e Embuaca, atraem os turistas com dunas brancas, coqueirais, uma beleza selvagem e o pôr do sol espetacular.
Otávio Nogueira /Wikimedia Commons
Jericoacara, também no Ceará, tem a Duna do Pôr do Sol, onde os turistas têm vista panorâmica da vila de pescadores de Jeri e do mar, com uma incrível mudança nas cores da duna de acordo com a iluminação do sol.
Youtube/Viagens Cine
As dunas de Genipabu, no Rio Grande do Norte, ficam dentro de um Parque Ecológico e são um convite a se aventurar no buggy, no sandboard ou em um passeio de dromedário. O vento constante muda o tamanho e a posição das dunas diariamente.
Rafael Vianna Croffi/Wikimedia Commons
De volta ao Maranhão, as dunas dos Pequenos Lençóis têm até 50 metros de altura e são intercaladas por lagoas doces, formadas no período das chuvas. Mescla o branco da areia com os tons de verde e azul das águas.
LBM1948/Wikimedia Commons
As dunas das praias do Imbassaí, na Bahia, são margeadas pelo Rio Imbassaí e por diversas cascatas. O acesso é só para pedestres, pois a natureza criou uma barreira natural para veículos.
Claus Bunks/Wikimedia Commons
Ainda na Bahia, o vilarejo de Mangue Seco (da novela "Tieta", de 1989) fica entre uma praia de água doce e as ondas do mar. O forte vento nas belas e enormes dunas vem cobrindo coqueiros, casas e até ruas do vilarejo.
@raphaelcoelhophoto/Wikimedia Commons
De volta ao Rio Grande do Norte, o Parque Estadual Dunas de Natal tem três trilhas guiadas. Uma delas, a do Morro do Careca, se destaca por ter 107 metros de altura margeados dos dois lados pela vegetação.
Luiz Antonio Mendes/Wikimedia Commons
Ainda no Rio Grande do Norte, a cidade de Areia Branca tem praias e dunas. A mais famosa é a Duna do Rosado, com 10 quilômetros quadrados de extensão e areia com diferentes tons de rosa. Ali perto, na Ponta do Mel, fica o único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar.
Giacomopilates/Wikimedia Commons
Em Alagoas, a Praia do Peba tem cerca de 21 quilômetros de dunas, que alcançam até 40 metros de altura, emoldurando lagoas que se formam nos baixios do terreno. O nascer e o pôr do sol são maravilhosos, contudo falta estrutura turística.
Waltersmelo/Wikimedia Commons
De volta à Santa Catarina, a Praia de Siriú é integrada ao Parque Nacional da Serra do Tabuleiro e com dunas de 5 quilômetros de comprimento e 30 metros de altura. Além das ondas do mar, tem a calmaria do Rio Siriú e a Lagoa do Siriú para se banhar e pescar.
Juliano Kessler/Wikimedia Commons
Por fim, a Praia das Dunas, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é uma Área de Proteção Ambiental e, por isso, muito deserta. As dunas não são muito altas, mas são preservadas e não sofreram alterações urbanas.