Espécies invasoras causam desequilíbrios ambientais e ameaçam faunas locais
Por Flipar
Sapo-cururu ? Nativo da América Central e do Sul, foi introduzido na Austrália para controlar pragas agrícolas. Espalhou-se de forma descontrolada, envenena animais predadores locais e compete com anfíbios nativos.
Wikimedia Commons / Bill Waller
Peixe-leão ? Originário do Indo-Pacífico, chegou ao Caribe e ao Atlântico ocidental por meio de aquários domésticos. Sem predadores naturais, ameaça recifes de corais e reduz populações de peixes nativos.
Domínio Público
Formiga-argentina ? Nativa da América do Sul, espalhou-se pela América do Norte, Europa, Ásia e Oceania com o comércio internacional. Forma supercolônias, elimina espécies locais e causa danos agrícolas.
Wikimedia Commons / Penarc
Tilápia ? Originária da África, foi introduzida na América, Ásia e Oceania para a piscicultura. Após escapar para o ambiente natural, compete com peixes nativos e altera ecossistemas aquáticos.
PietervH - Flickr
Javali-europeu ? Natural da Europa e da Ásia, foi levado à América e à Oceania para caça e criação. Nessas regiões, destrói lavouras, causa erosão do solo e transmite doenças a outros animais.
Wikimedia Commons / Jerzy Strzelecki
Coral-sol ? Nativo do Indo-Pacífico, foi levado acidentalmente ao Atlântico Sul, inclusive ao litoral do Brasil. Cresce sobre corais nativos, impede sua regeneração e ameaça a biodiversidade marinha.
Maraguary wikimedia commons
Rato-preto ? Originário da Ásia, espalhou-se por todos os continentes por meio do transporte marítimo. Invade ecossistemas insulares, devora ovos de aves e transmite doenças que afetam humanos e animais.
Wikimedia Commons / Kilessan
Mexilhão-zebra ? Nativo da Europa, foi introduzido na América do Norte em navios cargueiros. Entope tubulações, causa prejuízos econômicos e desequilibra ambientes de água doce.
Wikimedia Commons / GerardM
Cabra-doméstica ? Originária da Ásia, foi levada para ilhas oceânicas, como as Galápagos. Nessas regiões, destrói a vegetação nativa e ameaça espécies endêmicas ao provocar erosão e perda de habitat.
Wikimedia Commons / Armin Kübelbeck
Gato-doméstico ? Nativo da Ásia, foi levado por humanos a várias ilhas do Pacífico e do Índico. Tornou-se predador de aves e répteis nativos e causou extinções em ecossistemas isolados.
Wikimedia Commons / Von.grzanka
Mosquito Aedes aegypti ? Originário da África, se espalhou pela América, Ásia e Oceania por meio do transporte marítimo. Adaptado a áreas urbanas, atua como vetor de doenças como dengue e zika.
wikimedia commons Muhammad Mahdi Karim
Jacinto-de-água ? Planta amazônica originária da América do Sul, foi introduzida em lagos e rios da África, Ásia e América do Norte. Forma tapetes flutuantes que bloqueiam a luz e reduzem o oxigênio da água.
Wikimedia Commons / H. Zell
Gambá-comum ? Nativo da América do Sul, foi introduzido acidentalmente no Caribe e em partes da América Central. Nessas regiões, compete com espécies locais e transmite doenças.
domínio público
Pardal-comum ? Originário da Europa e da Ásia, foi introduzido na América do Norte, África do Sul e Austrália. Adaptou-se a áreas urbanas e compete com aves nativas por alimento e abrigo.
Wikimedia Commons / Rhododendrites
Peixe-gato-africano ? Natural da África, foi levado à América do Sul e ao Sudeste Asiático para piscicultura. Escapou para rios locais, devora ovos e filhotes de peixes nativos e prejudica a fauna e a pesca regional.