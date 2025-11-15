Mapa de 1513 ainda desperta a curiosidade de pesquisadores
Por Flipar
O documento, datado de 1513, foi assinado por Piri Reis, cartógrafo da Marinha do Império Otomano.
Domínio Público
Desenhado em pele de gazela, o mapa chamou atenção por sua riqueza de detalhes e por reunir fontes diversas.
Domínio Público
O fragmento mostra partes da Europa, África e América do Sul com relativa precisão, embora o Caribe apareça distorcido.
Domínio Público
Outro detalhe controverso é a representação de um grande continente no sul do mapa, interpretado por alguns como a Antártida.
Domínio Público
A teoria foi popularizada por Charles Hapgood, em 1966. Na época, ele sugeriu que uma "civilização avançada desconhecida" teria sido capaz de registrar a antártica quando ela ainda não estava coberta por gelo.
zhrenming/Pixabay
No entanto, a tese não tinha embasamento científico, uma vez que a Antártida está coberta de gelo há milhões de anos.
Makri27/Pixabay
O mapa combina técnicas islâmicas e europeias, rompendo com a visão medieval de um "Oceano Encirculante" intransponível e sugerindo que os mares poderiam ser navegados.
Splash of Rain/Pexels
Hoje, apenas um terço do documento original permanece intacto, com ilustrações de criaturas míticas e anotações em turco otomano.
Reprodução
Mustafa Kemal Atatürk, que foi presidente da Turquia de 1923 a 1938, promoveu o estudo do mapa como parte do legado científico otomano.
Domínio Público
Nascido por volta de 1470, Piri Reis serviu na marinha otomana durante os reinados dos sultões Bayezid II, Selim I e Suleiman, o Magnífico, participando de várias campanhas navais.
Reprodução
Piri Reis foi também um reflexo do poder marítimo do Império Otomano no século 16, quando este se expandia não só por terra, mas também pelo mar.
Freepik/travel-photography
Piri Reis foi executado em 1553, possivelmente por motivos políticos, mas seu legado permanece como testemunho da contribuição otomana à cartografia e à navegação.