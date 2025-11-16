Esses restaurantes foram eleitos os mais bonitos do mundo em 2025
Por Flipar
A World?s Most Beautiful Restaurants List 2025 faz parte do Prix Versailles, um renomado prêmio de arquitetura criado em 2015 pela UNESCO.
Basile Morin/Wikimédia Commons
Os vencedores são avaliados por um júri especializado, que considera design, integração com o ambiente e sustentabilidade. Confira o ranking dos restaurantes mais bonitos do mundo!
Reprodução de instagram
Gerbou (Dubai, Emirados Árabes Unidos) ? Restaurante de alta gastronomia localizado no icônico Burj Al Arab Jumeirah, que oferece uma experiência de jantar com vistas espetaculares da cidade.
Reprodução do Instagram @kristinazanicconsultants
Julie's (Londres, Reino Unido) ? Este charmoso restaurante em Notting Hill é conhecido por seu ambiente romântico e culinária britânica clássica, mas com um toque contemporâneo.
Reprodução de instagram
Smoked Room (Dubai, Emirados Árabes Unidos) ? O local se destaca por sua abordagem inovadora de pratos defumados. O restaurante combina atmosfera intimista com arquitetura refinada e experiências gastronômicas exclusivas.
Divulgação
Shell (Nusa Penida, Indonésia) ? Inspirado pelo mar, apresenta arquitetura orgânica em formato de concha, integrada à natureza paradisíaca da ilha. É um lugar ideal para saborear a culinária local em um cenário descontraído e com vista para o mar.
Reprodução do instagram @builders.friend
Blackswan (Pequim, China) ? Espaço sofisticado e minimalista, valoriza contrastes e design futurista. Mistura a culinária cantonesa tradicional com um toque contemporâneo.
Reprodução do Instagram @blackswanrestaurant
Coro (Orvieto, Itália) ? Instalado em um local que era destinado a uma igreja, o restaurante é conhecido por pratos que honram a tradição italiana, como massas frescas e carnes grelhadas.
Reprodução do instagram @cororistorante
?rtensia (Xangai, China) ? Restaurante de alta gastronomia japonesa que oferece uma experiência de omakase, onde o chef cria um menu exclusivo para os visitantes.
Reprodução do instagram @ortensia_shanghai
Seven Island (Busan, Coreia do Sul) ? Com vista para o mar, privilegia a integração ao entorno natural. É um local popular para saborear pratos de peixe cru (sashimi) e outras iguarias coreanas.
Reprodução do instagram @yinjispace
Lobster Club (Palma de Mallorca, Espanha) ? Com foco em frutos do mar, oferece um menu que destaca lagostas e caranguejos, servidos de diversas formas. A arquitetura reflete o espírito mediterrâneo, unindo luxo e descontração.
Reprodução do instagram @lobsterclubpuertoportals
Kimyona (Riade, Arábia Saudita) ? O ambiente futurista contrasta com padrões tradicionais da região. O restaurante é popular por sua atmosfera elegante e por pratos inovadores que misturam sabores tradicionais e internacionais.
Reprodução de instagram
Bouchon Carême (Helsinque, Finlândia) ? Uma releitura moderna da culinária francesa, com um ambiente intimista e sofisticado no coração da Finlândia.
Reprodução do instagram @bouchon_careme
Another Smith (Tha Sai Luat, Tailândia) ? Combina simplicidade arquitetônica com elementos culturais tailandeses em um ambiente descontraído. É um ótimo lugar para experimentar pratos tradicionais da Tailândia.
Reprodução do instagram @prixversailles
Ladurée Rue Royale (Paris, França) ? Ícone da pâtisserie francesa, preserva a elegância clássica parisiense com interiores requintados. O local é mundialmente famosa por seus macarons.
Reprodução do instagram @maisonladuree
Beefbar (Nova York, Estados Unidos) ? É conhecido por seu menu focado em cortes de carne de alta qualidade de diversas partes do mundo, tudo isso em um ambiente sofisticado e moderno.
Divulgação
Ducasse Baccarat (Paris, França) ? Localizado na histórica mansão Baccarat, este restaurante é uma colaboração entre a Maison Baccarat e o renomado chef Alain Ducasse. Combina a alta culinária francesa com a arte dos cristais.
Reprodução do instagram @ducassebaccarat
Japón (Miami, Estados Unidos) ? Restaurante japonês contemporâneo, com sushi de alta qualidade e um ambiente acolhedor à beira-mar.