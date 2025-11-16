Benedict Cumberbatch, astro da Marvel, revela como paternidade mudou sua vida
Cumberbatch promove o drama "The Thing With Feathers" (A Coisa com Penas, em português), dirigido por Dylan Southern. O filme mostra um pai criando dois filhos após a morte da mãe. O ator contou que a paternidade ampliou sua sensibilidade e impacto na atuação. Em uma cena, não conteve o choro ao cheirar o cardigã da personagem falecida.
Casado com Sophie Hunter desde 2015, Cumberbatch evita expor os filhos em eventos públicos. O longa, aliás, ainda não tem título em português nem previsão de estreia no Brasil. Ele confirmou ausência em "Vingadores: Doomsday", previsto para 2026. O retorno ao Doutor Estranho acontecerá em "Vingadores: Guerras Secretas", em 2027.
O ator Benedict Cumberbatch, de 49 anos (completados em 19/07/2025), sucesso na pele do herói Droutor Estranho, leva uma vida movimentada e surpreendente que o FLIPAR mostra para você.
Benedict tem 25 anos de carreira (começou em 2001). Mas somente nos últimos anos tornou-se mais popular mundialmente, na pele do super-herói místico Doutor Estranho.
Sua vida tem momentos de tensão, como em 2004, na África do Sul, onde gravou a minissérie "To The Ends of The World". Ele e dois amigos foram sequestrados numa estrada, ameaçados de morte e mantidos em cativeiro por duas horas e meia. Depois foram abandonados, feridos, num descampado.
Benedict é um homem de múltiplos talentos, que poucos conhecem. Veja curiosidades sobre este ator pra lá de especial, que se encontra no auge do sucesso.
Benedict Cumberbatch, cujo nome complicado é o seu verdadeiro (Benedict Timothy Carlton Cumberbatch), é britânico.
Ele nasceu em 19/7/1976 no distrito de Hammersmith, banhado pelo famoso rio Tâmisa, na grande Londres. A título de curiosidade, é a área com maior concentração de poloneses na região metropolitana da capital inglesa.
Ele é filho de atores (Timothy Carlton e Wanda Ventham, na foto) e, portanto, cresceu no meio artístico. E seu berço é rico. Seu avô, Henry, pertencia à alta sociedade londrina e foi oficial num submarino nas duas Guerras Mundiais.
Mas seus pais queriam que ele estudasse Direito. Por isso, ele cogitou ingressar na faculdade e se tornar advogado. Mas, para sorte dos fãs, inscreveu-se no programa de teatro da Universidade de Manchester.
Benedict tem ascendentes que foram mercadores de escravos. Por isso, sua mãe sugeriu que ele alterasse o nome artístico, pois, no Caribe, o sobrenome Cumberbatch é mal visto. Contudo, ele manteve seu nome original.
Ele tem formação pela Universidade de Manchester (curso de representação) e pela prestigiada Academia de Música e Arte Dramática de Londres. Sua sólida formação cênica o credenciou para trabalhos em teatro em Londres. E ali começou sua carreira, sendo indicado a prêmios Oliver por papéis no palco.
Mas Benedict também fazia cinema e televisão. Em 2012, Benedict foi premiado com o Critic's Choice pela atuação na série "Sherlock Holmes". Ele interpretava o famoso detetive, notável pela perspicácia.
No cinema, fez vários filmes, desde 2002, mas sua primeira indicação ao Oscar, com repercussão internacional sobre seu talento, foi em 2014, quando ele viveu o matemático Alan Turing, gênio que decifrou o código das mensagens nazistas.
No mesmo ano, a Marvel anunciou que Benedict havia sido escolhido para interpretar o Doutor Estranho. A estreia foi em 2016.
O personagem integrou também os filmes da franquia Vingadores (Guerra Infinita e Ultimato).
Doutor Estranho também aparece nos filmes "Thor: Ragnarok" (2017) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021).
Benedict e o ator Tom Hiddleston formaram uma sólida amizade nas gravações. Tom é o vilão Loki, nas sagas Thor e Vingadores, mas, na vida real, é alguém presente no dia a dia de Benedict.
O novo filme da franquia, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", fez megassucesso nos cinemas.
Em 2022, Benedict concorreu ao Oscar de Melhor Ator por "Ataque dos Cães", em que vive Phil Burbank, um fazendeiro durão que enfrenta a revelação de antigos segredos.
Benedict também é um prestigiado dublador. Ele é que faz a voz sombria de Smaug, da saga de Hobbit e Senhor dos Anéis. Para gravar, Benedict atua não apenas falando, mas fazendo movimentos, usando roupa especial
Na franquia "Os Pinguins de Madagascar", ele é a voz de Secreto, o lobo líder do grupo Vento do Norte, que ajuda animais em perigo.
E Benedict também deu vida ao mal-humorado Grinch, que não gosta de comemorar o Natal, na animação produzida em 2018.
Benedict é excelente desenhista em telas e, quando interpretou Van Gogh no cinema, várias obras no cenário foram de autoria do próprio Cumberbatch. Ele já doou vários quadros para leilões beneficentes.
Benedict também é fã de Elvis Presley (1935-1977) e declarou que gostaria de interpretar o lendário cantor no cinema.
Benedict tem uma vida familiar equilibrada, casado desde 2015 com a encenadora de teatro Sophie Hunter. O casal tem 3 filhos.
Benedict é defensor do direito das mulheres e diz que só aceita papéis quando a mulher, caso tenha o mesmo destaque no filme, receba o mesmo salário. Na foto, ele veste camisa com a inscrição: "Esta é a aparência de um feminista".
Benedict é vegano. Ele não come nada que seja oriundo de animais. E é tão respeitado no meio que o PETA, famoso grupo de defesa de animais, o elegeu como "o vegano mais bonito do mundo", em 2018.
Considerado elegante, Benedict é garoto-propaganda de marcas famosas, de alta grife. Mas também é bem humorado, simples e aparece em fotos nada elegantes...
Benedict Cumberbatch é um dos embaixadores do The Prince's Trust, uma instituição de caridade criada pelo príncipe Charles que tem como objetivo auxiliar os jovens com dificuldades no Reino Unido.
Em junho de 2015, Cumberbatch foi condecorado com a ordem de Comandante da Ordem do Império Britânico (CBE) pelos serviços prestados à arte dramática e pelas contribuições para a caridade.