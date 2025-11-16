Nicole Kidman confirmada em ‘bad trip’ de Osgood Perkins
Por Flipar
O roteiro do longa ainda não foi revelado e permanece em segredo. A única pista divulgada pelo estúdio NEON é que o filme será ?Uma Bad Trip de Osgood Perkins?, reforçando o mistério sobre a trama.
Divulgação
E por falar em Nicole Kidman, entrou com pedido de divórcio do cantor Keith Urban após quase duas décadas de união. O rompimento, oficializado no fim de setembro, teria ocorrido após meses de separação informal.
instagram
Documentos indicam que ambos têm renda mensal de 100 mil dólares, somando mais de 1 milhão de reais juntos. Em 2024, Kidman foi listada pela Forbes como a oitava atriz mais bem paga de Hollywood, com ganhos de 31 milhões de dólares. Fontes dizem que ?suas vidas tomaram rumos diferentes?.
reprodução instagram
Recentemente, Kidman conquistou o troféu de melhor atriz no National Board of Review de 2025 por seu papel em ?Babygirl?. E em seu discurso de agradecimento, a atriz fez um brinde especial, virando de uma única vez um copo de leite, em menção direta a uma cena marcante do longa-metragem da diretora Halina Reijn.
Reprodução do X/National Board of Review
?Vou brindar com um copo de leite a todas as babygirls presentes?, declarou a atriz antes de virar o copo. No filme, que está em cartaz nos cinemas, Nicole Kidman interpreta uma executiva experiente de sucesso que se envolve com um estagiário de sua empresa (Harris Dickinson).
Reprodução
Durante um evento de lançamento de ?Babygirl? (2024), em dezembro, Nicole Kidman teve uma reação que gerou polêmica nas redes sociais, com opiniões divergentes de seus seguidores. A atriz gargalhou ao ouvir o nome do veículo para o qual trabalha uma repórter que a abordou no tapete vermelho.
Divulgação
Após a repórter se apresentar como profissional do site ?Pop Crave?, que está no ar desde 2015, Kidman questionou: ?De onde??. A jornalista repetiu o nome do veículo especializado em notícias de cultura pop e celebridades. Então, a atriz fez uma expressão de estranheza e soltou uma gargalhada. O vídeo viralizou nas redes sociais.
Reprodução
Nas redes sociais, algumas pessoas consideraram o comportamento de Kidman rude e grosseiro, enquanto outras a exaltaram. ?Um comportamento péssimo?, reprovou uma, ?Meu Deus hahahah. Ela é lendária?, festejou outra.
Reprodução
Nicole Mary Kidman nasceu em Honolulu, no estado americano do Havaí, em 20 de junho de 1967. Ela é considerada uma das atrizes mais renomadas de Hollywood.
wikimedia commons/Gage Skidmore
Sua jornada no mundo do cinema começou na Austrália, onde passou parte da infância e da adolescência e interpretou papéis em produções locais de menor projeção.
reprodução
A grande oportunidade veio com o thriller de suspense "Terror a Bordo" (1989), que a projetou para o cenário internacional.
reprodução
No início dos anos 1990, ela se mudou para Hollywood e rapidamente se estabeleceu como uma estrela de cinema, atuando em filmes como "Dias de Trovão" (1990).
reprodução
Aliás, foi na produção desse filme que Kidman e Tom Cruise se conheceram ? eles foram casados por dez anos, de 1990 a 2001.
reprodução
Ao longo de sua carreira, Kidman se destacou em diversos gêneros cinematográficos. Em 1995, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em "Um Sonho Sem Limites". Até ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Moulin Rouge!" (2001), ela estrelou outros filmes menos badalados como "Batman Eternamente" (1995) e "O Pacificador" (1997).
reprodução
Em 1999, estrelou o suspense "De Olhos Bem Fechados", mais uma vez ao lado de Tom Cruise. Esse foi o último filme do prestigiado diretor Stanley Kubrick ? ele morreu em março, meses antes da estreia.
reprodução
Em 2001 e 2002, Kidman estrelou mais dois suspenses de sucesso: "Os Outros" e "O Quarto do Pânico".
reprodução
Em 2002, Kidman conquistou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Virginia Woolf em "As Horas", no qual contracena com outras atrizes renomadas como Juliane Moore e Meryl Streep.
reprodução
Além de "Moulin Rouge!" e "As Horas", Kidman foi indicada ao Oscar em outras três oportunidades, por "Reencontrando a Felicidade" (2010), "Lion: Uma Jornada para Casa" (2017) e "Apresentando os Ricardos" (2022).
reprodução/Apresentando os Ricardos
Além disso, outros filmes de destaque em que a atriz atuou foram: "Cold Montain" (2003), "As Aventuras de Paddington" (2014), "Amigos Para Sempre" (2017), "Aquaman" (2018), "O Escândalo" (2019) e "O Homem do Norte" (2022).
reprodução/O Homem do Norte
Além de seu trabalho no cinema, Kidman também se destacou na televisão, especialmente por sua atuação na série "Big Little Lies" (2017-2019), pela qual ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para TV.
divulgação/hbo
Além de sua carreira na atuação, a atriz é uma defensora de diversas causas sociais, incluindo os direitos das mulheres e a luta contra a violência doméstica. Ela foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF em 1994 e da UNIFEM em 2006.
wikimedia commons/Georges Biard
Kidman também sempre foi muito conhecida por sua beleza clássica e elegância. Ela foi nomeada quatro vezes como uma das pessoas mais bonitas do mundo pela revista "People", em 1996, 1999, 2002 e 2004.
divulgação
Em sua vida pessoal, após o divórcio de Tom Cruise, Kidman casou-se com o cantor de música country Keith Urban em 2006 e se divorciou em 2025. Desta última relação, nasceram Sunday Rose e Faith Margaret.
jdeeringdavis/wikimedia commons
Além delas, Kidman já havia adotado duas crianças na época em que esteve com Tom Cruise, Bella e Connor.