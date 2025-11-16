Os animais mais velozes do planeta

Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.
Khendon wikimedia commons
Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.
Pixabay
Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.
Andreas Trepte wikimedia commons
Gnu- Apesar de pesar até 270 kg, o gnu alcança 80 km/h, desenvolvendo a habilidade de correr para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Também é conhecido como boi-cavalo e pode ser encontrado na Tanzânia e no Quênia.
Muhammad Mahdi Karim wikimedia commons
Leoas- Caçadoras natas, atingem 80 km/h em curtas distâncias. Isso porque muitas de suas presas são ágeis. As fêmeas são mais leves para corridas rápidas em comparação aos leões.
Falense wikimedia commons
As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.
Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
São facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloração e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.
Stig Nygaard wikimedia commons
Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.
Alan D. Wilson wikimedia commons
Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.
reprodução youtube
Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.
DrZoltan pixabay
O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.