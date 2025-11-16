Caranguejo gigante volta a ser avistado; espÃ©cie tinha sumido hÃ¡ 15 sÃ©culos

Por Flipar
A descoberta surpreendeu os pesquisadores, jÃ¡ que o animal nÃ£o era visto na regiÃ£o havia dÃ©cadas e acreditava-se extinto localmente. O exemplar foi encontrado em uma pequena caverna de calcÃ¡rio, cerca de trÃªs quilÃ´metros da costa leste da ilha.
Freepik/wirestock
O achado reforÃ§ou o registro inÃ©dito de 2024, quando espeleÃ³logos haviam avistado o caranguejo na mesma Ã¡rea.
ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Juntos, os dois episÃ³dios reacenderam o interesse cientÃ­fico sobre a resiliÃªncia da espÃ©cie e suas chances de recolonizar o arquipÃ©lago.
ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Conhecido como o maior artrÃ³pode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir atÃ© 90 cm de diÃ¢metro, 5 kg e viver atÃ© 60 anos.O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, prÃ³ximo a cocos e lixo orgÃ¢nico.
iNaturalist/John Barkla
Embora presente em outras ilhas da regiÃ£o, o caranguejo-dos-coqueiros Ã© de hÃ¡bitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum.
ReproduÃ§Ã£o/YouTube
O caranguejo-dos-coqueiros, tambÃ©m conhecido como caranguejo-ladrÃ£o, Ã© nativo de ilhas tropicais do Indo-PacÃ­fico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da PolinÃ©sia.
Flickr - fearlessRich
Uma das caracterÃ­sticas mais marcantes desse artrÃ³pode Ã© sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que sÃ£o parte importante de sua dieta.
iNaturalist/Lennart Hudel
Com suas poderosas pinÃ§as, ele quebra os cocos para consumir a polpa.
ReproduÃ§Ã£o/YouTube
AlÃ©m de cocos, sua dieta Ã© bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniÃ§a, pequenos animais e atÃ© caranguejos menores.
Flickr - John Tann
Apesar de ser um crustÃ¡ceo, o caranguejo-dos-coqueiros Ã© totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval.
Flickr - fearlessRich
Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteÃ§Ã£o, mas Ã  medida que cresce desenvolve um abdÃ´men endurecido, dispensando o uso da concha.
iNaturalist/John Barkla
Esses caranguejos possuem um sistema respiratÃ³rio adaptado ao ambiente terrestre, com "pulmÃµes" branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidrataÃ§Ã£o.
ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Embora nÃ£o seja considerado perigoso, sua forÃ§a pode causar ferimentos em humanos.
iNaturalist/Dominik MaximiliÃ¡n RamÃ­k
Atualmente, a espÃ©cie Ã© protegida em algumas regiÃµes devido ao declÃ­nio populacional por conta da caÃ§a e perda de habitat.
iNaturalist/drew_avery

