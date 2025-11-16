Por que os tomates italianos são referência mundial: tipos e tradição
Por Flipar
A produção de tomates é fundamental para a agricultura da Itália, tanto para consumo direto quanto para processamento industrial.
freepik
Logo o tomate se tornou um ingrediente fundamental na culinária italiana, presente em diversos pratos, como molhos, pizzas, massas e saladas.
Matteo Orlandi por Pixabay
Os agricultores italianos se dedicam a cultivar tomates de alta qualidade, utilizando técnicas aprimoradas ao longo de gerações.
Etienne GONTIER por Pixabay
Hoje em dia, as principais regiões produtoras de tomates na Itália são Puglia, Emilia-Romagna, Campânia e Sicília.
davehan2016 por Pixabay
Isso faz da Itália um dos maiores países exportadores de tomate do mundo. Envia o produto para outros países da Europa, Estados Unidos, Japão e Canadá.
Robin St Unsplash
No Brasil, alguns mercados vendem produtos importados diretos da Itália, como os "molhos de tomate pelados". Conheça os principais tipos de tomates produzidos na Itália!
Didier por Pixabay
San Marzano: Conhecido como "rei dos molhos", o San Marzano é famoso por sua forma alongada, sabor adocicado e polpa densa com poucas sementes. É cultivado principalmente na região da Campânia.
wikimedia commons Frank C. Müller
Pomodoro Datterino: Também conhecido como tomate cereja italiano, é caracterizado por seu formato pequeno oval, sabor doce e pele fina. Sua doçura natural o torna versátil, podendo ser utilizado em diversos pratos, desde saladas até conservas.
wikimedia commons Daderot
Cuore di Bue: O nome Cuore di Bue, que significa "coração de boi" em italiano, faz referência ao formato grande e achatado deste tomate. Possui um sabor com pouca acidez, ideal para consumir fresco em saladas ou em recheios de sanduíches.
flickr Lufa Farms
Pomodoro Corbarino: Originário da região do Lácio, o Pomodoro Corbarino se destaca pelo sabor equilibrado entre doçura e acidez, com um toque frutado.
reprodução
Pomodoro Nero di Val Gardena: Também conhecido como tomate preto da Val Gardena, é uma variedade rara e única. Sua cor escura quase roxa e sabor intenso com notas defumadas o tornam um ingrediente especial para pratos gourmet.
reprodução
Pomodorino di Pachino: Cultivado na Sicília, o Pomodorino di Pachino é conhecido por seu sabor adocicado, com um toque de salinidade proveniente da água do mar. Sua polpa suculenta e pele fina o tornam ideal para consumo fresco ou em saladas.
reprodução
Pomodoro Piennolo: Originário da Campânia, é um tomate pequeno e enrugado com sabor intenso e concentrado. Tradicionalmente pendurado em cachos para secar, é utilizado para produzir o famoso "Pomodorino del Piennolo Dop".
reprodução
Pomodoro Vesuvino: Cultivado nas encostas do Vesúvio, esse tomate, que já foi até considerado o melhor do mundo, se beneficia do solo vulcânico da região, resultando em um sabor único com notas minerais.