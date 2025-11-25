Famosas pela lerdeza, preguiças eram velozes e gigantescas na pré-história
Por Flipar
O fóssil mais antigo de preguiça-gigtante, de 35 mil anos, indica que elas se espalharam por toda a América do Sul. A análise de ossos e carapaças permitiu a descoberta de que elas se adaptaram a diferentes ambientes para sobreviver. Hoje, as preguiças se concentram em cima dos galhos das árvores.
imagem gerada por i.a
Recentemente, em abril de 2025, uma notícia envolvendo um bicho-preguiça também chamou atenção. Uma preguiça de 25 anos do Zoológico de Chester, na Inglaterra, passou por uma cirurgia odontológica inédita após tratadores notarem um inchaço em seu rosto.
Montagem/Reprodução @chesterzoo
A operação contou com a colaboração entre veterinários do zoológico e dentistas da Universidade de Newcastle.
Wikimedia Commons/Sarah Cossom
Ultimamente, as preguiças-de-dois-dedos têm sofrido com a redução populacional causada pelo desmatamento e pela expansão agrícola nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Conheça mais sobre esse animal fascinante!
Wikimedia Commons/Creative Commons/Julien Renoult
Também conhecida como preguiça-real, a preguiça-de-dois-dedos é nativa das florestas tropicais da América do Sul, incluindo países como Brasil, Venezuela, Colômbia, Guianas e Peru.