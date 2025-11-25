116 anos do Theatro Municipal do Rio; conheça sua história
Por Flipar
Localizado na Praça Floriano Peixoto, a popular Cinelândia, no centro da capital fluminense, o edifício de influência eclética é um dos mais importantes da cultura e da arquitetura brasileira.
Wikimedia Commons
Embora carregue ?municipal? no nome, o local está ligado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Elvis Boaventura/Wikimédia Commons
Em mais de um século de história, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro já foi palco de grandes espetáculos de ópera, balé e música clássica.
Flickr Riotur.Rio
A ideia de construção do Theatro nasceu ainda em fins do século 19, quando o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, passou por intensa transformação urbana.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Com as reformas urbanísticas promovidas pelo prefeito Pereira Passos, inspiradas em Paris, surgiu a proposta de erguer um teatro nos moldes das grandes cidades europeias para atender a demanda por atividades culturais para a elite da época.
- Flickr Arquivo Nacional do Brasil
O governo de então promoveu um concurso público e a construção foi elaborada pelos arquitetos Francisco de Oliveira Passos - filho do prefeito Pereira Passos - e Alberto Guilbert, este último de origem francesa.
Flickr Arquivo Nacional do Brasil
A arquitetura do edifício teve forte inspiração da Ópera Garnier, de Paris, combinando elementos do classicismo europeu com riqueza de detalhes e uma ornamentação exuberante.
Fernando Frazão/Agência Brasil
A inauguração do Theatro Municipal do Rio de Janeiro se deu em 14 de julho de 1909, com a realização de cerimônia solene e um concerto que teve a presença de artistas nacionais e internacionais.
Reprodução de Facebook
Ao longo de sua história, o espaço abrigou grandes companhias de ópera, orquestras sinfônicas e balés clássicos. Na foto, imagem da peça 'César e Cleópatra', em montagem da companhia Dulcina-Odilon em 1944.
Flickr Arquivo Nacional do Brasil
Nomes consagrados mundialmente, como o tenor italiano Enrico Caruso, a soprano greco?americana Maria Callas, o pianista polaco Arthur Rubinstein e e o bailarino letão Mikhail Baryshnikov se apresentaram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Reprodução do Facebook
O interior do Theatro é repleto de obras de arte, com vitrais, esculturas, afrescos e desenhos de artistas brasileiros como Eliseu Visconti, Rodolfo Amoedo e João Zeferino da Costa.
Fernando Frazão/Agência Brasil
Com capacidade para 2.200 pessoas, o palco também já foi cenário de algumas das mais importantes apresentações da história da cultura brasileira.
Reprodução do Instagram @theatromunicipalr
O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, ponto de encontro de tradição e inovação, já passou por diversas reformas e restaurações ao longo de sua centenária história.
Reprodução do instagram
Em 27 de maio de 2010, o local foi reinaugurado após uma extensa reforma iniciada dois anos antes, com restauração total de sua estrutura original, melhorias na acústica, na acessibilidade e com modernização dos equipamentos técnicos.
Fernando Frazão/Agência Brasil
Alguns eventos de impacto já aconteceram neste século, como temporadas do ballet ?O Quebra-Nozes?.
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Em 2022, o Theatro hospedou um concerto para marcar os 100 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil.
Tânia Rêgo/Agência Brasil
Houve também no período montagens de ?Carmen?, de Georges Bizet, ?Tristão e Isolda?, de Richard Wagner, e ?La Traviata?, de Giuseppe Verdi.
Roberto Tietzmann/Wikimédia Commons
Atualmente, o Theatro Municipal recebe temporada de récitas da ópera ?Os Pescadores de Pérolas?, por ocasião dos 150 anos de falecimento do compositor francês Georges Bizet.
Divulgação/Daniel Ebendinger
O palco carioca abriga corpos artísticos estáveis como a Orquestra Sinfônica, o Ballet e o Coro de Theatro Municipal, além de funcionar como espaço de formação cultural e acesso à arte para públicos diversos.