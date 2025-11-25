Cresce o número de brasileiros no exterior; conheça os destinos mais procurados
Por Flipar
A última queda significativa ocorreu entre 2010 e 2012, quando a emigração diminuiu 39%.
piviso/Pixabay
A América do Norte continua sendo o principal destino, com 2,2 milhões de brasileiros. O crescimento foi de 8% em relação aos dados de 2022.
Freepik/wirestock
Em seguida, Europa (1,6 milhão) e América do Sul (663 mil) são os continentes que mais receberam brasileiros.
NakNakNak/Pixabay
A África foi a única região do mundo que registrou redução, com a saída de mais de 1,5 mil brasileiros entre 2022 e 2023.
SkyPixels/Wikimédia Commons
Além disso, os brasileiros que moram fora do país já superam a população do Uruguai, estimada em cerca de 3,5 milhões de habitantes.
Flickr - Gabriel Millos
2º) Portugal (513 mil brasileiros) ? Tornou-se um dos destinos mais populares entre os brasileiros na última década, impulsionado pelo idioma em comum e por oportunidades em áreas como turismo, tecnologia e educação.
Freepik/vwalakte
1º) Estados Unidos (2.085 milhões brasileiros) ? Atraem imigrantes pela força da economia, pelas oportunidades de trabalho e estudo e pela grande comunidade brasileira já estabelecida, especialmente em estados como Flórida e Massachusetts.