A saga da brasileira que passou um inverno sozinha no Ártico vai virar documentário
Por Flipar
A produção, assinada pela Maria Farinha Filmes, está atualmente em fase de montagem e promete um mergulho profundo na psique da velejadora.
Reproduc?a?o/Redes Sociais
O filme usará os registros que Tamara fez durante essa temporada em um dos lugares mais inóspitos do planeta.
Reproduc?a?o/TV Globo
O documentário irá mergulhar o público em sua vivência íntima, entre a beleza e os riscos constantes da expedição.
Reproduc?a?o/TV Globo
A bordo do "Sardinha II", um veleiro compacto de 34 pés (10 metros), Tamara tornou-se a primeira mulher a realizar sozinha uma "invernagem" nos polos.
Divulgac?a?o
Em 1984, Amyr foi da Namíbia ao Brasil, em 100 dias, a bordo do barco IAT.
Reproduc?a?o/TV Globo
?A velejadora nos leva em uma viagem poética, crua, autêntica. Ela é uma artista completa", comentou Estela Renner, uma das sócias fundadoras da Maria Farinha Filmes.
Reproduc?a?o/TV Globo
"As imagens que ela faz são como um portal que nos convida generosamente a acompanhá-la em suas jornadas externas e internas", acrescentou.
Divulgac?a?o/Luca Oliva
"Sua trajetória é única, mas acaba se tornando uma inspiração para muitas pessoas que buscam a coragem para qualquer decisão que desejem tomar?, completou Estela.
Divulgac?a?o
Tamara vê no documentário uma oportunidade de ampliar esse impacto: ?Presa no gelo marinho, fui livre. Meu objetivo é fazer dessa invernagem o ponto de partida para uma revolução de perspectivas sobre o que é ser humano".
Divulgac?a?o
Além da estadia no Ártico, Tamara já realizou outros feitos, como cruzar o Atlântico duas vezes.
Reproduc?a?o @tamaraklink
Recentemente, ela se tornou a mulher mais jovem a realizar sozinha a Passagem Noroeste, consolidando sua reputação como símbolo de autonomia e força feminina.
Divulgac?a?o
Assim como o pai, é Tamara quem ficava responsável por toda a manutenção do barco. Ela contou que o medo faz parte das viagens e está sempre como ela como se fosse um "tripulante".
Reproduc?a?o/TV Globo
"Agradeço pelas coisas que deram errado, porque me deram a chance de fazer o que eu não ousava tentar?, disse, em entrevista à revista Veja.
Montagem/Reproduc?a?o @tamaraklink
A Maria Farinha Filmes, responsável pelo documentário, acumula mais de 50 produções ao longo de 17 anos, incluindo projetos de grande repercussão como "Aruanas" e a série documental "O Começo da Vida", lançada pela Netflix.