Terra do Lego: Parque na Dinamarca é dedicado ao brinquedo de fama internacional
Por Flipar
Com o sucesso das peças coloridas de montar, a cidade inaugurou em junho de 1968 o primeiro parque temático da Lego, o Legoland Billund.
Três décadas antes, no pequeno município a quase 300 km da capital Copenhague nasceu o The Lego Group, que passaria a fabricar anos mais tarde as pecinhas que se tornaram populares mundo afora.
Além da sede da empresa e do Legoland, Billund ainda abriga a Lego House, edifício de 12 mil metros quadrados composto por 25 milhões de peças Lego.
No interior da Lego House há inúmeras atividades educativas, lojas, restaurantes e até dinossauros reproduzidos com peças de Lego.
A Legoland Billund fica a pouco mais de um quilômetro da Lego House.
Com mais de 50 atrações para os visitantes, o parque temático Legoland Billund ocupa área de 140 mil metros quadrados.
O parque fica bem próximo ao aeroporto da cidade, o segundo mais movimentado da Dinamarca.
O espaço do Legoland Billund conta em sua estrutura com dois hotéis oficiais e uma vila para hospedagem.
O parque é dividido em 11 setores temáticos, com destaque para a Miniland, repleta de reproduções de lego de cidades e edifícios do mundo todo.
Entre as miniaturas de tijolos de plástico em exibição na Miniland estão um aeroporto e uma reprodução de 5,5 metros do maior arranha-céu do mundo, o Burj Khalifa, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Andrzej Otr?bski/Wikimedia Commons
O Legoland Billund dispõe de quatro montanhas-russas, cinema 3D, labirinto de laser e outras atrações para entreter os visitantes.
Em 2024, foi inaugurada uma área temática da série infantil de televisão Peppa Pig, com recreação para as famílias.
Além do parque original na Dinamarca, há Legolands em outros sete países: Estados Unidos (Flórida, Califórnia e Nova York), Malásia, Emirados Árabes, Inglaterra, Alemanha, Japão e Coreia do Sul.
A Legoland Billund é a terceira atração que recebe mais visitantes anualmente na Dinamarca, atrás somente de dois parque de diversões: Jardins de Tivoli, em Copenhague, e o Bakken, em Dyrehaven.
Um dos brinquedos infantis mais vendidos do mundo, o Lego foi uma invenção da empresa familiar criada pelo carpinteiro e empresário dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, fundador do grupo que leva o nome do jogo de pequenas peças coloridas.
Divulgaçao LEGO GROUP
Nos primeiros anos, Kristiansen elaborou brinquedos de madeira, entre eles um pato.
Divulgaçao LEGO GROUP
Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa deixou de lado os produtos de madeira, matéria-prima escassa no período, e passou a estudar a possibilidade de usar plástico.
Nos início dos anos 50, a Lego teve seu primeiro produto de sucesso comercial, um modelo em escala do trator Ferguson. A empresa vendeu em torno de 100 mil unidades em três anos.
Divulgaçao LEGO GROUP
A peça colorida foi patenteada pelo grupo familiar em 1958, quando já continha os encaixes em formato de tubos que a tornaram um brinquedo clássico.
Benjamin D. Esham/Wikimedia Commons
Passadas mais de seis décadas, a Lego mantém seu prestígio. A empresa registrou crescimento nas vendas em 2023 apesar do ?mercado de brinquedos mais fraco dos últimos 15 anos?, de acordo com informe da corporação.
O grupo dinamarquês divulgou aumento de 4% nas vendas dos tijolos de plástico coloridos no ano, enquanto o mercado global de brinquedos teve queda de 7%.
Em 2023, com a expansão nos mercados de Estados Unidos e Europa, a Lego abriu 147 novas lojas próprias e atingiu a marca de 1.031 no total.