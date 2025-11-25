Nepal: uma história de contrastes

Durante 240 anos, essa monarquia enfrentou desafios, transformações e conquistas que moldaram a identidade nepalesa.
No entanto, em 2008, o país vivenciou uma mudança drástica: a abolição da monarquia e a proclamação da República.
Este momento histórico não apenas encerrou uma era, mas também abriu novas possibilidades para a participação política dos cidadãos.
Saiba um pouco mais sobre o Nepal, país marcado por sua herança cultural, geografia deslumbrante e lutas por liberdade.
O Nepal, oficialmente conhecido como República Democrática Federal do Nepal, é um país fascinante localizado no sul da Ásia.
Com uma população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, sua capital é Katmandu.
Com uma economia predominantemente agrícola, cerca de 70% da mão de obra está envolvida na agricultura, vital para o sustento da população.
Apesar de ser um país subdesenvolvido, com a segunda menor renda per capita do Sul da Ásia e um quarto da população vivendo na pobreza, o Nepal se tornou uma república democrática em 2008.
A sociedade nepalesa é marcada pelo sistema de castas, com 125 identificadas no último censo. O hinduísmo é a religião predominante, praticada por 81,3% da população, seguido do budismo, que representa 9%. O idioma oficial é o nepalês.
O nome "Nepal" possui diversas teorias sobre sua origem, sendo uma delas uma variação do povo neuari, enquanto outra sugere que significa "lugar sagrado" no dialeto lepcha. Este título reflete a importância do Nepal como um centro de peregrinação para hindus e budistas.
Geograficamente, o Nepal enfrenta desafios, como enchentes e terremotos, que impactam sua infraestrutura. Apenas 16% da população rural tem acesso a água potável segura, em comparação a 25% nas cidades.
O transporte no Nepal é dominado por rodovias, com cerca de 28 mil km de estradas, enquanto a rede ferroviária é mínima, com apenas 59 km.
O Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu, é o principal ponto de entrada no país.
Em suma, o Nepal é um país de contrastes, que combina montanhas majestosas, uma rica herança cultural e desafios sociais.
A singularidade do Nepal, desde suas paisagens deslumbrantes até sua complexa estrutura social, o torna um lugar de interesse contínuo e reverência global.