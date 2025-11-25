Alexandre Pires comandará show gratuito no aniversário de Santos em janeiro
Em vídeo divulgado pela prefeitura, o próprio Alexandre confirmou presença e celebrou o convite para a festa. A expectativa é de grande público, movimentando a orla em plena alta temporada.
Alexandre participou do quarto volume do álbum ?Sorriso Eu Gosto no Pagode?, do Sorriso Maroto, em homenagem aos grupos "Só Pra Contrariar" e "Raça Negra". Ele gravou duas faixas do tributo ao "SPC", que foi lançado no dia 2 de outubro de 2025.
Além disso, será um dos destaques da 25ª Feira Agropecuária e Industrial de Cerqueira César (FAICC), que acontece de 9 a 12 de outubro de 2025 no Parque de Exposições Isidoro Achille Costa, SP. Com entrada franca em todos os setores, exceto VIP e camarote.
O evento contará, também com shows de outros artistas como Rio Negro e Solimões, Guilherme e Benuto, DJ Jiraya Uai. Além de uma apresentação especial para crianças.
Cantor, compositor e multi-instrumentista, Alexandre Pires nasceu em 8 de janeiro de 1976, em Uberlândia, Minas Gerais.
Ao lado de seu irmão, fundo em 1989 o grupo de pagode "Só Pra Contrariar", onde era o vocalista.
A escolha do nome do grupo foi uma homenagem aos históricos sambistas do "Fundo de Quintal", que tinham uma canção com este nome.
Durante toda a década de 1990, o "SPC" foi um verdadeiro fenômeno nacional com vendas e premiações.
O primeiro álbum, chamado "Que Se Chama Amor", continha verdadeiros sucessos nas rádios, como "A Barata", "Domingo" e a canção que deu nome ao disco.
Com mais seis álbuns, o SPC alcançou a expressiva marca de 10 milhões de discos vendidos.
Em 1997, com o sucesso das músicas "Depois do Prazer" e "Mineirinho", o SPC gravou um álbum em espanhol, que vendeu 700 mil cópias nos países hispânicos.
O sucesso em espanhol foi tanto que, em 1999, a cantora Gloria Estefan convidou Alexandre Pires para gravar um dueto para a música "Santo Santo", que o consagrou como um dos grandes intérpretes da América Latina.
Alexandre Pires começou a carreira solo em 2001, com o disco "É Por Amor", dedicado ao mercado internacional.
Sem conseguir dar conta de tantos compromissos profissionais, o cantor deixou o SPC em 2002, após um show para 14 mil pessoas em Nova Iorque, Estados Unidos.
Na carreira solo, Alexandre Pires ganhou prêmios expressivos, como o de "Melhor Artista do Ano", no "Latin Music Awards, em 2001".
O reconhecimento internacional foi tanto que Alexandre Pires chegou a ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em 2003, em uma apresentação na Casa Branca.
Em março de 2013, como comemoração dos 25 anos do Só Pra Contrariar, Alexandre Pires reuniu novamente o grupo para uma turnê especial.
Alexandre Pires é casado com Sara Campos desde 2008, e o casal tem dois filhos: Arthur, nascido em 2008, e Júlia, nascida em 2010. Eles se conheceram em Uberlândia, cidade natal de ambos.