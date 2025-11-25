Canal do Panamá e outros que têm importância estratégica para a economia
Mas as mudanças climáticas estão alterando o ciclo das chuvas e o nível de água baixou tanto que a Autoridade do Canal do Panamá precisou reduzir o número e o peso das embarcações que podem entrar no canal.
Imagem de Alan Monk por Pixabay
O Canal do Panamá recebe em média 12 a 15 mil navios por ano, movimentando uma fatia essencial da economia global. As receitas anuais ultrapassam US$ 5 bilhões, bem acima dos antigos valores estimados em torno de US$ 1,7 bilhão.
Jens por Pixabay
Com 82 km de extensão, o Canal do Panamá é rota vital para cargas como petróleo, veículos, carvão e alimentos, além de receber navios de passageiros. Pela via passam cerca de 5% a 6% do comércio mundial, reforçando sua importância logística.
Pixabay
A história do canal remonta a 4 de maio de 1904, quando os Estados Unidos deram início à sua construção. A inauguração ocorreu dez anos depois, em 1914, e ele permaneceu por décadas sob o controle americano em época que a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico representava uma prioridade econômica e geopolítica.
Mariordo/Wikimedia Commons
O canal, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, no país que fica mais ao sul da América Central, é considerado uma das grandes obras de engenharia, com as eclusas para elevação de navios.
Monica Volpin por Pixabay
Assim como o Canal do Panamá, há outros canais de navegação de grande importância para o comércio internacional e para o turismo. Veja alguns que têm bastante relevância.
Pixabay
Canal de Suez - Com 160 km de extensão, 170m de largura e 20m de profundidade, fica no Egito e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Permite a navegação entre Europa e Ásia sem necessidade de contornar o sul da África.
NASA Domínio Público
Muito importante para a economia mundial, pelo Canal de Suez passam cargas gigantescas de petróleo, minerais, carvão e alimentos, entre outros produtos.
Pixabay
Estreito de Ormuz - Liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia. Tem importância estratégica para a ligação de produtores de petróleo do Oriente Médio com os mercados da Ásia, Europa e América do Norte.
Reprodução do site rsosapientia.com.br/conteudo/noticias/importancia-estrategica-do-estreito-de-ormuz
Estreito de Malaca - Também é uma passagem marítima natural, entre os oceanos Índico e Pacífico. Tem 930 km de extensão. Na parte de largura mais estreita, fica a 2,7 km de Cingapura. Recebe 84 mil navios por ano, respondendo por 25% do comércio mundial. Patrimônio Mundial da Unesco.
reprodução lemarin.oueste-france.fr
Canal Welland - Inaugurado em 1931 para ligar o Lago Erie ao Lago Ontário, no Canadá, ele tem 45 km e passou a integrar o Canal Saint Lawrence Seaway quando este foi implantado, em 1959.
Domínio Público
Canal Meno-Danúbio - Fica na Alemanha e conecta os rios Danúbio e Meno, ambos ligados ao rio Reno. Permite o transporte fluvial entre a Romênia (Constança) e a Holanda (Roterdam).
Rolf Krahl wikimedia commons
Canal de Midi - Inaugurado em 1681, é o mais antigo canal artificial da Europa ainda em funcionamento. Fica no Midi, na França, e tem 240 km entre Tolosa, no rio Garonne, e Sète, no Mar Mediterrâneo.
Peter Gugerell wikimedia commons
Canal de Corinto - Criado em 1893, permitiu encurtar a viagem em 400 km entre as águas do Golfo de Corinto e Mar Egeu; Tem 6,3 km de extensão e 40m de profundidade. A largura de apenas 21m impede os maiores cargueiros.