Pequenina que sacia: veja nutrientes da pera e como aproveitar bem a fruta
Por Flipar
O gênero Pyrus (família Rosaceae) evoluiu provavelmente durante o Período Terciário, no sopé das montanhas de Tian Shen, na província de Xinjiang (zona mais ocidental da China).
PIXABAY
É um fruto cultivável em clima temperado e em regiões serranas de solo fértil. Ele é bastante apreciado por causa do seu sabor suave e da quantidade de nutrientes que possui.
Imagem de Andy Delecluyse por Pixabay
Entre esses nutrientes, estão vitamina A, B, C, sódio, potássio, cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, silício e ferro, sendo uma das frutas que mais possui sais minerais.
PIXABAY
Apresenta uma fina casca que pode apresentar coloração que varia do amarelo ao verde, ou em algumas espécies mais raras, vermelhas. Para conservá-la na geladeira, a fruta deve ser envolva em papel toalha para não perder a umidade.
PIXABAY
A polpa dessa fruta, então, também varia, podendo ser macia, dura ou até granulosa. As peras asiáticas, que são originárias da China e do Japão, são caracterizadas pela sua textura crocante e sabor adocicado.
PIXABAY
Apesar destas espécies não serem tão cultivadas em outras regiões longes da Ásia, as plantações em várias zonas do mundo têm aumentado nas últimas décadas. Ela prospera em climas temperados, sendo a região sul do Brasil um dos principais locais de produção.
Imagem de Ray Shrewsberry ? Ray_Shrewsberry por Pixabay
O primeiro registro escrito da produção da fruta na Europa surgiu de Homero, na Grécia, que afirma que as peras eram um dos "presentes de Deus".
Imagem de Nicky por Pixabay
A pera também é conhecida pelo seu nome japonês "nashi" ou "nihon nashi". No século XVIII, especificamente na Bélgica e na França, aconteceram grandes avanços na seleção dos cultivares mais amanteigados ("Beurré Bosc" e "Doyenné du Comice").
PIXABAY
A pera portuguesa tem sua história datada, em 1836, na propriedade do Senhor Pedro António Rocha, em Sintra. Com cor, textura e sabores diferenciados, ela tem excelente capacidade de conservação e é muito resistente ao manuseio e transporte.
PIXABAY
Os principais produtores de pera são a China, Itália, EUA, Espanha e Argentina. A primeira é o principal produtor desta fruta com uma média anual de 9 milhões de toneladas.
PIXABAY
Assim, pela sua composição nutricional, a pera pode ser utilizada em tratamentos cardíacos, prisão de ventre, inflamação intestinal e na bexiga, na formação dos ossos, dentes e sangue, além de auxiliar o sistema nervoso.
imagem gerada por i.a.
Ela deve ser consumida quando estiver com a casca firme sem rachaduras, cortes ou manchas. Além disso, deve ser mantida em local fresco para não causar seu apodrecimento.
imagem gerada por i.a.
No Brasil, a Willians é uma das peras mais consumidas, entretanto tem a sua produção em larga escala na Argentina e geralmente é importada para o país. Já a pera D?Anjou é menor, mais arredondada e macia, com a casca verde amarelada brilhante.
imagem gerada por i.a.
A pera é uma fruta com baixo índice glicêmico, que ajuda a diminuir a velocidade de absorção do açúcar dos alimentos e promove o controle dos níveis de glicose no sangue.
imagem gerada por i.a
Existem milhares de tipos de pessegueiros em todo o mundo e o seu cultivo é mais econômico que muitas outras árvores de frutos. Têm folhas simples de um endocarpo que contém a semente envolta de polpa (mesocarpo) carnuda e um pericarpo exterior.
imagem gerada por i.a
Essa fruta contém epicatequina, catequina e ácido cafeico, antioxidantes que combatem os radicais livres no organismo, além de melhorarem as funções das células do sistema imunológico.
imagem gerada por i.a
Ela tem boas quantidades de potássio, um mineral que favorece o relaxamento das artérias, facilitando a circulação de sangue, além de ajudar na eliminação do excesso de sódio do organismo.
imagem gerada por i.a.
Por ser uma fruta com poucas calorias, a pera é uma ótima opção para incluir em dietas para perda de peso. Possui fibras que diminuem a velocidade de digestão dos alimentos.
imagem gerada por i.a.
Na culinária, a pera pode ser utilizada em geleias, compotas, tortas, cremes, sobremesas, sorvetes além de também ser consumida in natura.
imagem gerada por i.a.
A pera é um fruto que na medicina chinesa é utilizado para tratar a sede patológica, boca seca, desidratação, tosse, obstipação, inflamação e obstrução da vesícula, feridas e colesterol.
PIXABAY
A pera desidratada é perfeito para quem aprecia o sabor naturalmente doce e suave da fruta. Este processo intensifica os sabores, tornando-a uma escolha excelente tanto para consumo puro quanto como ingrediente adicional em diversas receitas.