Esses dinossauros habitaram as terras brasileiras

Entre eles, alguns se notabilizam por sua antiguidade, raridade ou excepcional estado de conservação.
Dessas, duas espécies se destacam: Staurikosaurus pricei e Buriolestes schultzi, considerados os primeiros dinossauros conhecidos.
Outro caso que chamou atenção mundial foi o do Ubirajara jubatus, encontrado no Ceará.
Já em Minas Gerais, foi encontrado o Uberabatitan, um dos maiores já identificados no país.
O Ubirajara, por sua vez, habitava as margens de um vasto lago de água salgada que cobria o Nordeste.
?Era um ambiente de águas salobras, ricas em vegetação, onde também viviam pterossauros e outros répteis?, descreveu o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli.
Nesses casos, as rochas sedimentares funcionam como um arquivo natural desses ambientes.
Apesar da importância dessas descobertas, os cientistas estimam que apenas 0,1% do potencial já tenha sido explorado.
?Muitos dinossauros ainda serão descobertos nos próximos 100 anos?, afirmou Anelli.
Para além da ciência, os fósseis são fundamentais para divulgar e preservar a história natural. No Brasil, eles são considerados patrimônio da União e podem ser apreciados em museus de diversas cidades.