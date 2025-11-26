Estrelas e astros da Nova Zelândia que conquistaram sucesso em Hollywood

E aqui temos uma atriz naturalizada neozelandesa, mas que nasceu na Austrália (na cidade de Donnybrook). Keisha Castle-Hughes (Keisha Castle-Hughes) nasceu em 24 de março de 1990. Indicada ao Oscar aos 13 anos por Encantadora de Baleias, atuou em Game of Thrones e Star Wars. Primeira atriz neozelandesa indicada ao Oscar de Melhor Atriz.