Hera se espalha por cercas e paredes com beleza e simbolismo espiritual
Por Flipar
Pertencente à família das araliáceas, a hera é perene, semilenhosa e pode atingir até 20 metros de altura em superfícies adequadas. Esta planta pode viver em ambientes antropogênicos, arbustivos, assim como em bordas de florestas e jardins.
Pixabay
Possui raízes adventícias e estrutura flexível que a ajudam a se fixar em superfícies verticais, permitindo que ela escale e cubra paredes e outras estruturas.
Pixabay
Ela, portanto, pode criar verdadeiros tapetes verdes naturais. Essa capacidade de aderência é proporcionada por raízes aéreas modificadas que atuam como pequenos "grampos" ou "ventosas", algo que permite que a planta se fixe e suba.
Acabashi wikimedia commons
Algumas espécies de hera, como a falsa-vinha (Parthenocissus tricuspidata), possuem raízes com ventosas que se fixam com firmeza. Já a Hedera helix possui raízes que funcionam como pequenos grampos, prendendo-se ao substrato.
Acabashi wikimedia commons
As folhas são geralmente verde-escuras, brilhantes, com formato característico de lóbulo e textura que varia de lisa a levemente rugosa.
Pixabay
O caule da hera é flexível e permite que ele se curve e se adapte às formas da superfície, assim como a planta apresenta um crescimento contínuo.
Pixabay
Diante disso, pode ser utilizada como pendente, especificamente em apartamentos, sendo longa e cheia. Em jardins, porém, a trepadeira pode aparecer com uma divisória e forração em áreas reservadas.
Pixabay
A hera, então, tolera sombra parcial e temperaturas variadas, adaptando-se bem tanto a ambientes internos quanto externos. Ela se ajusta bem a diferentes condições de luz, embora prefira luz indireta ou meia sombra para um crescimento ideal.
Pixabay
Por outro lado, todas as partes da hera são tóxicas se ingeridas, podendo causar irritação na pele, vômitos e outros sintomas em humanos e animais.
Pixabay
Além do paisagismo, é uma planta popular para decoração de interiores, sendo usada em vasos suspensos e como plantas de interior.
Pixabay
A hera (Hedera helix) foi introduzida na América do Norte e Austrália, onde pode se tornar uma espécie invasora em algumas áreas. Por este aspecto, em algumas regiões da América do Norte, como o noroeste do Pacífico e o sul dos Estados Unidos, seu cultivo e venda são proibidos.
Pixabay
Isso significa que ela pode competir com plantas nativas por recursos e até mesmo danificar estruturas, como paredes e árvores, se não for controlada.
Pixabay
Em sua plantação, a hera prefere lugares bem iluminados e tolera vento a ar-condicionado. No entanto, é essencial evitar posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia.
Pixabay
A rega deve ser regular, especialmente durante os meses mais quentes do ano, porém deve-se regularmente evitar o encharcamento do solo. A planta, por sua vez, prefere solos bem drenados e pode ser cultivada em vasos rasos ou cuias.
Pixabay
Nesse sentido, esse tipo de cobertura vegetal é uma alternativa sustentável às pinturas e aos revestimentos sintéticos, assim como ajuda a controlar a temperatura dos ambientes.
Pixabay
A hera possui um rico significado espiritual e simbólico em várias culturas ao redor do mundo. Assim, ela é considerada uma planta sagrada em muitas tradições, simbolizando a capacidade de proteger e purificar um espaço.
Pixabay
Acredita-se, portanto, que a presença dessa planta em um ambiente ajuda a afastar energias negativas e a estabelecer uma atmosfera de harmonia e equilíbrio.
Pixabay
Essa planta também é conhecida por seu crescimento vigoroso e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Por esta característica específica, a hera torna-se um símbolo de renovação espiritual e crescimento pessoal.
Acabashi wikimedia commons
Outro ponto interessante é que a planta possui propriedades medicinais, sendo utilizada tradicionalmente no tratamento de problemas respiratórios como tosse e bronquite.
Hladac wikimedia commons
Assim, seus extratos são conhecidos por suas ações expectorantes e fluidificantes, auxiliando na eliminação do catarro. Por outro lado, é importante ressaltar que o uso medicinal da hera deve ser feito sob orientação de um profissional de saúde.
Hladac wikimedia commons
O extrato de hera ajuda a fluidificar o muco, facilitando a sua expectoração. É frequentemente encontrado em xaropes para tosse, sendo importante seguir as orientações de uso do produto e a dose recomendada pelo médico ou farmacêutico.
Acabashi wikimedia commons
Entretanto, o uso da hera medicinal deve ser evitado por mulheres grávidas ou lactantes sem orientação médica, assim como em crianças menores de dois anos.