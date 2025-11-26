Arquipélagos que são “paraísos”: as ilhas mais belas do planeta
Por Flipar
Ilhas Fiji: Além de desfrutar das praias paradisíacas, os viajantes podem explorar aldeias tradicionais, experimentar a culinária local e participar de cerimônias culturais. São 322 ilhas, das quais apenas 106 ainda são habitadas.
Sardenha, Itália: Localizada no Mar Mediterrâneo, essa ilha é um verdadeiro tesouro italiano. Sardenha oferece uma mistura única de arquitetura antiga, como os Nuraghes pré-históricos, e cidades pitorescas, como Alghero e Cagliari.