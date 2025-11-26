Paraquedas que sustentam os próprios aviões atenuam impacto e salvam vidas; já viu algum?
Um avião apresentou falhas logo após a decolagem em Blumenau, a cerca de 40 km de distância, e levava cinco pessoas (piloto e mais quatro).
Crasnek wikimedia commons
Ao perceber que o avião estava falhando, o piloto acionou o sistema, que faz com que o paraquedas seja expelido como um foguete. Um processo que leva apenas dois segundos.
Reprodução de vídeo
Com o paraquedas inflado, o avião pode, então, cair de forma suave, evitando uma tragédia.
Reprodução de vídeo
O piloto conseguiu, então, fazer um pouso de emergência num campo de arroz. O sistema faz com que o avião fique um pouco inclinado para facilitar na hora de tocar o solo.
Reprodução TV NSC
O caso ocorreu em Massaranduba, cidade catarinense a 168 km da capital Florianópolis.
Divulgação
Massaranduba é conhecida como a "capital do arroz", com várias propriedades rurais que cultivam o grão.
Divulgação prefeitura de Massaranduba
Casos assim são apurados pelos investigadores do Seripa V, que fazem coleta e confirmação de dados e análise de indícios das ocorrências.
Divulgação
Mais um caso de avião com paraquedas já tinha acontecido em Minas Gerais. Foi um monomotor que decolou do aeroporto de Pampulha.
Governo Federal Brasileiro / Rodrigo Lima - wikimedia commons
Logo após a decolagem, o avião apresentou falhas e entrou em pane. O piloto acionou o paraquedas.
Reprodução de vídeo
O sistema CAPS (Cirrus Airframe Parachute System) de paraquedas foi acionado e o avião pôde cair de forma suave numa área de mata.
Divulgação Corpo de Bombeiros
Com o uso do paraquedas, nenhum dos ocupantes se feriu. Os bombeiros foram acionados para o resgate. Seis pessoas estavam no avião: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido.
Reprodução de vídeo
Apenas modelos menores de aviões podem ter paraquedas e existem condições para que isso ocorra. O CAPS, da Cirrus, por exemplo, deve ser acionado a uma altitude mínima de 121 metros e a uma velocidade máxima de 305 km/h.
Divulgação BRS
Especialistas dizem que os aviões comerciais de grande porte não teriam condições para possuir paraquedas pelo peso da aeronave e condições dos voos.