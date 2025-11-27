Em meio à crise habitacional, edifício com 4.800 moradores pega fogo em Hong Kong
Por Flipar
As chamas consumiram o Wang Fuk Court, um conjunto de oito torres de 31 andares com cerca de 2 mil apartamentos e 4.800 moradores. O condomínio passava por reformas. O fogo teria começado no andaime externo de um dos prédios. A estrutura feita de bambu pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas.
Reprodução de vídeo TV Globo
O episódio expõe a crise imobiliária atual de Hong Kong, onde muitas pessoas vivem espremidas em prédios superlotados. Há milhares de apartamentos minúsculos, verdadeiros cubículos, refletindo um colapso habitacional.
Reprodução de vídeo TV Globo
Uma reportagem exibida no "Fantástico", da TV Globo, mostrou como a crise no setor imobiliário afeta duramente a vida da população em uma das maiores metrópoles do mundo.
Fabian Bölling/Pixabay
Com aproximadamente 7,4 milhões de habitantes, Hong Kong tem o maior número de arranha-céus do mundo, ultrapassando cidades como Nova York.