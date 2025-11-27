Pesquisadores descobrem fóssil de escorpião de 125 milhões de anos

Com 10 centímetros de comprimento, o escorpião era maior que outros da mesma era e possuía características únicas, como pernas alongadas e pedipalpos finos, sugerindo uma dieta baseada em aranhas, lagartos e pequenos mamíferos.
No entanto, como o fóssil não está completamente preservado, sua posição exata na cadeia alimentar do ecossistema do Cretáceo Inferior, que incluía pássaros primitivos, mamíferos e dinossauros, ainda é incerta.
Em janeiro/25, uma outra espécie de escorpião chamada Tityus achilles, que é capaz de espirrar veneno, foi descoberta na Colômbia.
Como T. achilles também pode picar, acredita-se que essa pulverização seja uma estratégia defensiva mais econômica para evitar o uso do veneno mais forte.
Os escorpiões são artrópodes da classe Arachnida e pertencem à ordem Scorpiones. Eles são conhecidos por seu corpo segmentado, oito patas e uma cauda curva que termina em um ferrão venenoso.
Entre as principais espécies, destaca-se o Androctonus australis, conhecido como escorpião-amarelo, encontrado no norte da África e no Oriente Médio.
Ele possui um veneno altamente tóxico, sendo um dos escorpiões mais perigosos do mundo.
Já o Leiurus quinquestriatus, o escorpião-da-morte, também encontrado no Oriente Médio e na África, tem um veneno extremamente potente, capaz de causar sérios danos ao sistema nervoso humano.
E o escorpião-marrom, encontrado em regiões mais rurais, com veneno menos potente, mas ainda perigoso.