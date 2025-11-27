Ônibus escolar para cachorros viraliza e encanta internautas nas redes
Por Flipar
Entre 2019 e 2024, o país chegou a cerca de 149 milhões de pets, um crescimento de 20%, impulsionado sobretudo pelo interior e áreas rurais.
Freepik
No pós-pandemia, os tutores passaram a investir mais em saúde, bem-estar e sustentabilidade, priorizando alimentação de qualidade, cuidados preventivos e serviços personalizados.
Freepik/tonodiaz
Como resultado, o mercado pet se tornou mais profissionalizado e inovador, fortalecendo o vínculo entre famílias e seus animais e ampliando as oportunidades de negócio no país.
Pexels/nishizuka
Atualmente, o setor pet brasileiro é o terceiro maior do mundo e tem até inteligência artificial chegando nesse mercado!
charlesdeluvio/Unsplash
A onda ?Pet Tech? inclui aplicativos, câmeras interativas, coleiras com sensores e ferramentas de IA que personalizam nutrição e adestramento.
Reprodução/Amazon
Apesar dos desafios, como falta de qualificação e limitações de conectividade, o setor entra de vez na era digital, combinando inovação, dados e conveniência para melhorar a vida dos pets e de seus tutores.