Erva que tempera feijão surpreende por ter ‘mil’ utilidades
Por Flipar
Muita gente não sabe, mas, além de servir para tempero, o louro rende um bom chá.
Freepik
O louro pode auxiliar, por exemplo, no tratamento de problemas digestivos, como azia e gastrite.
Imagem de Anna por Pixabay
O chá de louro tem ações anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes e antirreumáticas, reduzindo dificuldades de articulações.
Imagem Freepik
Da mesma forma, o louro melhora a função renal, reduzindo o risco de pedras nos rins.
Otto Wilhelm Thomé - Wikimédia Commons
As folhas de louro têm efeito expectorante, aliviando problemas respiratórios. O louro facilita na hora de eliminar o catarro.
Image by katemangostar</a> on Freepik
Quem preferir e tiver espaço, pode cultivar as folhas de louro em casa. Pode plantar no quintal, onde ela se desenvolverá bastante.
Imagem de Hans por Pixabay
Ou pode plantar em vaso, num espaço mais reduzido. Para isso, use um vaso médio, já que as folhas ficam com cerca de 15 cm.
Flickr Monica Pinheiro
O louro não se adapta bem a áreas molhadas. Por isso a terra deve estar apenas úmida e não é necessário regar com frequência.
Imagem de Hans por Pixabay
O louro se desenvolve bem ao sol. Pode ser colocado num local exposto à luz solar e ao calor.
Imagem de Hans por Pixabay
O chá de louro é muito fácil de fazer. Basta colocar uma folha de louro seca para cada xícara de água fervente. E deixar repousar por 10 minutos.
Youtube Canal Fazendo em Casa
Em seguida, a pessoa deve coar o chá para beber três a quatro vezes por dia.
Imagem de Jill Wellington por Pixabay
A folha de louro também costuma ser usada no réveillon para certas simpatias em busca de sorte. Uma delas é fazer uma guirlanda com as folhas para "afastar as energias ruins".
Imagem de Bianca Van Dijk por Pixabay
Outra sugestão dos supersticiosos é colocar três folhas de louro embaixo do prato onde a refeição será feita durante a ceia. Quem preferir pode botar as três folhas de louro junto ao corpo, nos bolsos da roupa ou na carteira de dinheiro.