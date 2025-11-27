Barato e popular, fubá rende diversos tipos de delícias
Por Flipar
Um dos primeiros países em que a farinha de milho se popularizou foi a Itália. Em terras latinas, o produto se transformou em preparação para polentas, bolos, mingaus e outras diversas receitas.
Cabe destacar que este alimento era preparado pelos indígenas, de forma sagrada, antes da chegada de portugueses e espanhóis no continente americano. No entanto, o milho se tornou um alimento tradicional destas regiões.
Youtube/ Dika da Naka
De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a farinha de milho e o fubá são o mesmo produto, oriundos da moagem do alimento. No entanto, divergem quanto à aparência e possibilidades de uso.
Youtube/ Dika da Naka
O fubá, por exemplo, é degerminado e moído, tendo seus flocos mais finos, com mais facilidade na absorção de água. Diferentemente, a farinha de milho tradicional é hidratada e triturada antes mesmo de ser torrada.
Melsj wikimedia commons
O nome Fubá é herdado, como diversos elementos da nossa gastronomia, dos africanos. É um insumo fino extraído do milho cru, que se tornou fundamental na culinária brasileira. Um dos principais pratos com este alimento é o bolo, muito popular na casa dos brasileiro, com um bom café ao lado.
Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez - wikimedia commons
Existem alguns tipos de fubá, como o mimoso. É uma farinha bem fina, que absorve a água com mais facilidade e muito recomendada na preparação de pratos, como bolo de fubá e polenta.
Miguel Rozsas - wikimedia commons
A semolina é grossa, visto que é o resultado da moagem incompleta do milho ou de sua farinha, sendo mais comumente presente em receitas como pães e broas.
Reprodução youtube cozinhando com a Ly
O fubá tradicional é o mais popular no Brasil, feito a partir da moagem dos grãos de milho, o que resulta em uma farinha presente na mesa de diversas regiões da culinária brasileira.
Imagem de NatureFriend por Pixabay
O fubá é rico em nutrientes importantes para a saúde dos indivíduos. Afinal, são livres de glúten, ricos em ácido fólico, que beneficiam a formação neurológica das crianças.
El Mono Español wikimedia commons
Além disso, é uma fonte de niacina, zinco, ferro, potássio, magnésio e fósforo e ricos em fibras alimentares, que ajudam na saúde digestiva. O fubá previne doenças cardíacas, obesidade e diabetes.
Foto: Divulgação/Berg Silva/Galli
O fubá é excelente para a pele, pois é rico em ácido salicílico e é fonte de vitamina K. Também é muito usado no combate à desnutrição em todo o mundo, pois é barato e tem ótima composição nutricional.
Melsj wikimedia commons
Ele também um carboidrato interessante para se consumir antes dos treinos de musculação, principalmente para quem deseja ganhar massa muscular. Afinal, oferece boas quantidades de potássio, fósforo e magnésio.
Reprodução Facebook
É uma fonte de energia e boa alternativa para quem não pode comer o glúten presente na farinha de trigo. Mesmo sendo calórico, se combinado com outros ingredientes é um alimento que pode ser consumido diariamente.
Reprodução YouTUbe
O alimento é uma ótima fonte de ácido fólico, elemento indispensável para a dieta de mulheres grávidas, já que ajuda a evitar problemas de malformação fetal.
Reprodução YouTube
Pessoas com intolerância ao glúten devem buscar por opções de fubá de milho livre de contaminação cruzada. Além disso, o fubá pode ser consumido em moderação por pessoas que seguem uma dieta com baixa ingestão de carboidratos.
Reprodução YouTube
O cuscuz é uma receita brasileira feita a partir da farinha de milho flocada, ao contrário do fubá que é a farinha em si. O fubá não é comumente usado para a produção de cuscuz, porém, algumas receitas levam esse ingrediente.
Divulgação
O fubá, portanto, não é um vilão. O segredo está em fazer a combinação certa para equilibrar as vitaminas e minerais. Um exemplo é juntar a polenta com um feijão e uma carne, um peito de frango desfiado ou ovo cozido. na foto, um belo cuscuz feito com o ingrediente.
Reprodução Instagram
O fubá é um produto versátil, que pode ser utilizado em diferentes receitas, que vão além do bolo, doces, polenta ou angu. Na imagem, um pastel de angu, que contém este rico ingrediente.