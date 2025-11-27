Águas do Rio Nilo moldaram o Egito Antigo e ainda são essenciais para o país
Por Flipar
Com seus impressionantes 6.650 km de extensão, é um dos rios mais longos do mundo. Saiba mais sobre este lugar fascinante!
nasa/wikimedia commons
Localizado no nordeste da África, o Nilo nasce na região dos Grandes Lagos, na África Central, e deságua no Mar Mediterrâneo, no norte do Egito.
André Koehne wikimedia commons
Ao todo, o Nilo percorre 11 países: Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Quênia, Etiópia, Sudão do Sul, Sudão, Egito e Eritreia
flickr - Hossam el-Hamalawy
O Nilo é formado principalmente por dois afluentes principais: o Nilo Branco, que nasce no Lago Vitória, e o Nilo Azul, que tem sua nascente no Lago Tana, na Etiópia (foto).
wikimedia commons/A.Savin
Esses dois rios se encontram na cidade de Cartum, no Sudão, e a partir daí o Nilo segue seu curso em direção ao norte.
reprodução/youtube
Ao longo de sua história, o Nilo foi vital para o desenvolvimento da civilização egípcia antiga. O rio fornecia água para irrigação, permitindo a agricultura em uma região predominantemente desértica.
reprodução/youtube National Geographic
Suas cheias anuais fertilizavam as margens do rio, permitindo o cultivo de alimentos e o crescimento de cidades ao longo de suas margens.
reprodução/youtube National Geographic
A religião e a cultura egípcias também eram profundamente influenciadas pelo Nilo, que era considerado sagrado e associado à fertilidade e à vida.
reprodução/youtube National Geographic
Suas águas são utilizadas para irrigação, abastecimento urbano e geração de energia hidrelétrica.
wikimedia commons/Tarekheikal
A Barragem de Assuã, construída no Egito na década de 1960, foi uma das obras de engenharia mais importantes para controlar as inundações sazonais e garantir um fluxo de água mais constante, além de produzir eletricidade para o país.
wikimedia commons/ ??? ?????
No entanto, o rio enfrenta desafios modernos, como a poluição, o uso excessivo de recursos hídricos e disputas entre os países ribeirinhos sobre o controle e a distribuição da água.
reprodução/youtube National Geographic
Apesar disso, o rio é lar de uma biodiversidade impressionante, incluindo diversas espécies de peixes, aves e mamíferos, como o hipopótamo e o famoso crocodilo-do-Nilo.
Dewet - wikimedia commons
Atualmente, o turismo é uma importante atividade econômica na região do Nilo, com destaque para os cruzeiros que percorrem o rio, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a história e a cultura do Egito.
reprodução/youtube
Esses cruzeiros geralmente partem de cidades como Luxor e Assuã, duas das principais bases para explorar os sítios arqueológicos ao longo do rio.
DEZALB/Pixabay
Eles variam em duração, desde viagens curtas de 3 a 4 dias até itinerários mais extensos de 7 dias ou mais.
Peter Barbaix/Pixabay
Durante o percurso, os passageiros têm a oportunidade de visitar templos antigos, tumbas e ruínas que ficam às margens do rio, como o Templo de Edfu (foto), dedicado ao deus Hórus, e o Templo de Kom Ombo, que homenageia os deuses Sobek e Haroeris.
wikimedia commons/Alberto-g-rovi
Muitos cruzeiros também incluem paradas em vilarejos locais, permitindo que os turistas vivenciem a cultura e o cotidiano das comunidades ribeirinhas.
wikimedia commons/Naamsvermelding vereist
Os navios de cruzeiro no Nilo variam desde embarcações luxuosas, com cabines espaçosas, piscinas, restaurantes gourmet e spas, até opções mais simples e econômicas.
Divulgação/Memphis Tours
Ver o pôr do sol sobre o Nilo, com o deserto e os campos verdejantes ao fundo, costuma ser uma das experiências mais procuradas pelos turistas.