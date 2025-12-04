Morto em 2022, assassino de Daniella Perez voltará a aparecer na TV
A notícia gera expectativa de qual será a reação do público e dos artistas com a exibição de Guilherme de Pádua novamente. Por motivos óbvios, ele atraiu a aversão de todos.
Divulgação HBO Max
Em julho de 2025, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou quando soube da morte de Guilherme de Pádua.
Reprodução Instagram
"Eu agradeci ao universo e disse: ?Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido??, declarou.
Reprodução Instagram
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira para casos de homicídios com alto grau de crueldade.
No dia 6 de novembro de 2025, quando a morte dele completou 3 anos, a viúva Juliana Lacerda usou as redes sociais para fazer uma homenagem para o ex-ator, dizendo que ele tinha se arrependido do crime.
Reprodução Instagram
Pouco antes de morrer, em 6/11/2022, ele gravou um vídeo que revoltou os artistas
com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet, 30 anos após o assassinato da atriz.
Youtube Canal OCP News
Na ocasião a HBO Max lançou o documentário "Pacto Brutal", sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças.
Divulgação
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Alegou ter problemas psicológicos.
Reprodução de TV
"Sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada (...) Perdão é dom de Deus, tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Se estivesse no lugar de vocês, provavelmente não perdoaria".
Reprodução de TV
Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: "Não consigo nem olhar para a cara dele."
Reprodução/Instagram
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido.
Reprodução @gloriafperez
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal.
Reprodução Instagram
