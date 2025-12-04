Viúva de Fred Astaire quer impedir filme sobre o ator; relembre grandes nomes dos musicais
Por Flipar
De acordo com o site TMZ, Robyn Astaire, viúva do ator, enviou uma notificação extrajudicial à Sony Pictures afirmando que não autoriza a produção.
Domínio Público/Wikimédia Commons
No documento, Robyn sustenta que o marido deixou registrado em testamento o desejo de não ter sua trajetória retratada em filmes ou produções dramatizadas, e reforça que os familiares ?respeitam integralmente essa vontade?.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Considerado um dos maiores nomes dos musicais no cinema, Fred Astaire (1899?1987) construiu trajetória marcante como ator, cantor e coreógrafo, com passagens pela Broadway e por clássicos de Hollywood. Sua parceria com Ginger Rogers e sua influência técnica moldaram gerações posteriores de performers. Veja a seguir alguns dos outros nomes importantes do gênero!
Reprodução
Ginger Rogers (1911?1995) - Ao lado de Astaire, fez história com performances impecáveis e expressivas, equilibrando técnica e espontaneidade. Ela brilhou também em papéis dramáticos e cômicos, mostrando versatilidade rara.
Divulgação
Gene Kelly (1912?1996) - Combinando carisma e inovação visual, Kelly criou números inesquecíveis como no icônico ?Cantando na Chuva?. Sua abordagem mais física ajudou a popularizar um estilo de musical vibrante e democrático.
Divulgação
Judy Garland (1922?1969) - Dona de uma das vozes mais marcantes da história do cinema, encantou o mundo em ?O Mágico de Oz?. Sua intensidade emocional fez dela uma das grande intérpretes dos musicais clássicos.
Divulgação
Eleanor Powell (1912?1982) - Reconhecida como uma das maiores sapateadoras do cinema, impressionou por sua velocidade e técnica impecável, como em ?Nasci para Dançar?, de 1936. Seus números grandiosos ajudaram a elevar o padrão dos musicais da MGM.
Divulgação
Julie Andrews (1935?) - Imortalizada em ?Mary Poppins? e ?A Noviça Rebelde?, tornou-se sinônimo de musical sofisticado e familiar. Sua voz cristalina e presença radiante conquistaram plateias no mundo inteiro.
Divulgação
Barbra Streisand (1942?) - Estrela de voz poderosa e personalidade marcante, brilhou em ?Funny Girl? e ?Hello, Dolly!?. Seu talento multifacetado redefiniu o musical moderno, unindo cinema, canto e teatralidade.
Divulgação
Liza Minnelli (1946?) - Com carisma explosivo e estilo único, a filha de Judy Garland eternizou Sally Bowles em ?Cabaret?, conquistando o Oscar. Tornou-se um ícone pop e teatral, influenciando gerações de artistas.
Divulgação
Cyd Charisse (1922?2008) - Dançarina de técnica refinada e presença magnética, destacou-se em parcerias com Gene Kelly e Fred Astaire. Sua elegância e força transformaram seus números em pura poesia visual.
Domínio Público/Wikimédia Commons
Donald O?Connor (1925?2003) - Carismático e ágil, ficou eternizado pelo número ?Make ?Em Laugh?, de ?Cantando na Chuva?. Sua combinação de humor físico e precisão técnica faz dele um dos grandes do gênero.
Divulgação
John Travolta (1954?) - Explodiu em ?Grease - Nos Tempos da Brilhantina? e ?Os Embalos de Sábado à Noite?, tornando-se símbolo da dança pop no cinema. Seu magnetismo e estilo marcaram a cultura jovem das décadas de 70 e 80.
Divulgação
Catherine Zeta-Jones (1969?) - Venceu o Oscar por sua performance arrebatadora em ?Chicago?, revivendo o apelo do musical adulto. Sua combinação de teatro e dança trouxe novo fôlego ao gênero.
Divulgação
Emma Stone (1988?) e Ryan Gosling (1980?) - A dupla conquistou o público em ?La La Land?, trazendo frescor ao musical contemporâneo com química delicada e nostálgica. Suas performances uniram romance, música e um olhar moderno sobre o sonho artístico.