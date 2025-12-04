Levantamento revela as cidades mais limpas e mais sujas do mundo
Com isso, pesquisadores analisaram as avaliações de 10 pontos turísticos de cada uma delas publicadas no Google.
Julia Casado por Pixabay
?Nosso conjunto de dados inclui todas as avaliações do Google publicadas entre outubro de 2024 e novembro de 2025 que mencionaram ?limpo? ou ?sujo?, proporcionando uma visão abrangente da percepção de limpeza em destinos europeus e globais?, afirma o estudo.
Diego Delso - wikimedia commons
?Utilizando uma análise textual, as avaliações foram examinadas em busca de menções a palavras relacionadas à limpeza, incluindo ?limpo? e ?sujo?, completou.
Jastrow wikimedia commons
"As menções foram então categorizadas como positivas ou negativas, dependendo do contexto, permitindo que cada cidade recebesse uma ?pontuação de limpeza? com base nas proporções.?, frisou.
Tim Ngo - Flickr
Budapeste, capital da Hungria, lidera a lista como a cidade mais suja da Europa. Ela recebeu mais de 37,9% das avaliações relacionadas à limpeza, que destacam a sujeira ou má conservação.
Em terceiro lugar neste quesito, está a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesse sentido, 31,6% das avaliações relacionadas à limpeza são negativas.
Alexander Migl - wikimedia commons
Na sequência, vem a cidade de Florença, na Itália, que possui 29,6% das avaliações relacionadas à limpeza, que mencionam diretamente à sujeira.
darrenquigley32 por Pixabay
Para fechar o Top 5, está Paris, capital da França. Na lista, a cidade luz apresentou 28,2% das menções sobre a sujeira de um dos locais mais emblemáticos do mundo.
Freepik/wirestock
Da mesma forma que teve um Top 5 das cidades consideras das mais sujas, o levantamento chegou à cindo locais que se destacaram como os mais limpos.
Arne Müseler/arne-mueseler.com/CC-BY-SA-3.0
Em segundo lugar, está Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu 98% de avaliações positivas daqueles que ressaltaram a limpeza da cidade.
Pixabay/wantspics
Singapura é um país e uma cidade, pois se trata de uma cidade-estado insular localizada no sudeste asiático e recebeu 98% das avaliações, que usaram a linguagem positiva em relação à organização.
Erwin Soo, Wikimedia Commons)
Por fim, Doha, no Catar, completa o Top 5 das cidades mais limpas do mundo. Afinal, 97,4% das avaliações analisadas elogiam sua organização.