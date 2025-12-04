Uber define novas regras para Black e Comfort em 2026; veja modelos dos carros
As mudanças envolvem, principalmente, o ano mínimo de fabricação dos carros e a exclusão de alguns modelos que deixarão de ser aceitos nas categorias consideradas premium da plataforma.
Na categoria Uber Black, o foco das alterações está tanto no ano de fabricação dos veículos quanto na lista de modelos permitidos.
Em Belo Horizonte, Recife, Salvador e Campinas, o limite será 2018.
Enquanto no Rio de Janeiro o critério será mais flexível, aceitando carros fabricados a partir de 2017.
Além do modelo e do ano de fabricação, a Uber mantém outras exigências para os carros do Uber Black, como ar-condicionado, quatro portas e cores específicas: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Alguns modelos foram totalmente excluídos dessa categoria a partir de 6 de janeiro de 2026. Confira quais são:
O primeiro da lista é o SUV compacto Renault Kardian.
Outro SUV compacto da lista é o Citroën Basalt.
Os Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X são SUVs da marca Chery que também foram excluídos da categoria Black da Uber.
Está na lista, também, o Peugeot e-2008. A versão totalmente elétrica do SUV compacto 2008.
O SUV compacto híbrido Hyundai Kona Hybrid.
Também há requisitos para os motoristas, que precisam ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma média de avaliação igual ou superior a 4,85 pontos.
Na categoria Uber Comfort, que é uma opção intermediária entre o UberX e o Black, também haverá ajustes nas exigências.
O Renault Logan será o único modelo totalmente excluído dessa categoria, independentemente do ano de fabricação, a partir de 6 de janeiro de 2026.
Além disso, o ano mínimo de fabricação dos carros varia conforme a cidade e o modelo, indo de 2015 a 2023.
Em São Paulo, por exemplo, os modelos Etios Sedan, Voyage e Prisma precisarão ser de 2019 ou mais novos.
Enquanto o Fiat Argo e o Volkswagen Polo só serão aceitos se forem fabricados a partir de 2023.
Os veículos da categoria Comfort devem ter ar-condicionado e quatro portas.
Os motoristas também precisam ter concluído ao menos 100 viagens em outras categorias da plataforma.
A nota mínima exigida varia conforme a cidade: 4,85 pontos em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, Londrina e Caxias do Sul, e 4,80 nas demais localidades.
De acordo com a Uber, as mudanças foram definidas após pesquisas com usuários e análises do mercado automotivo.