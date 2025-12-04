Pra quem não viu: Homem mais alto do Brasil passa por segunda amputação
Por Flipar
O agente mais comum da osteomielite é a bactéria Staphylococcus aureus.
A infecção pode chegar ao osso de várias maneiras: pelo sangue (mais comum em crianças);
A partir de uma ferida aberta, uma cirurgia ortopédica ou infecções em tecidos moles adjacentes (como úlceras profundas na pele, úlceras do pé diabético ou abcessos dentários).
Os sintomas mais comuns são: dor intensa no local afetado; febre e mal-estar; inchaço; calor e vermelhidão sobre o osso infectado; e dificuldade de movimentar a região.
Algumas condições tornam as pessoas mais suscetíveis à osteomielite, como: sistema imunológico enfraquecido; diabetes; anemia falciforme; traumas ou lesões ósseas; tabagismo e alcoolismo.
O tratamento é individualizado, mas geralmente envolve a administração de antibióticos.
Em casos crônicos, é necessário o procedimento cirúrgico para remover parte do tecido ósseo infectado ou drenar secreções.
Se não for tratada de forma adequada, a osteomielite pode levar a complicações sérias, como a morte do tecido ósseo, infecção da articulação próxima, deformidades ósseas ou sepse (infecção generalizada).