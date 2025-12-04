Além de Harry Potter: veja livros escritos por J. K. Rowling
"O Ickabog": É uma história de fantasia infantil publicada em 2020, ambientada no reino de Cornucópia. Aborda uma antiga lenda sobre um mostro habitante de um pântano que começa a ganhar vida.
reprodução
Série ?Cormoran Strike?: Sob um pseudônimo, Rowling publicou essa série de livros que segue o detetive particular Cormoran Strike e sua assistente Robin Ellacott. Um prato cheio para amantes de mistérios e suspenses psicológicos! Conheça mais sobre a J. K Rowling!
reprodução
Por sinal, o local serviu de inspiração para Rowling criar ?Floreios e Borrões?, lugar em que os jovens magos compravam os livros escolares para Hogwarts.
wikimedia commons/MHoser
Rowling concluiu seu primeiro livro da saga Harry Potter em 1996. Ela o nomeou como "Harry Potter e a Pedra Filosofal". A autora foi rejeitada por diversas editoras até que a obra agradou a Bloombury, que a publicou em 26 de junho de 1997.
Divulgação
A escritora adicionou um ?K? da sua avó materna Kathleen em seu nome. Assim, passou a assinar suas histórias como J.K. Rowling.
reprodução / Amazon
A mudança foi uma sugestão do editor da Bloombury, Barry Cunningham. Segundo ele, seria difícil um livro tão destacadamente escrito por uma mulher cair nas graças dos leitores.
Reprodução/Instagram
A saga conta com sete livros, como "Harry Potter e a Pedra Filosofal"; "Harry Potter e a Câmara Secreta"; "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban"; "Harry Potter e o Cálice de Fogo" e outros.
Divulgação
Além disso, J. K. Rowling foi eleita pela Enciclopédia Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo.