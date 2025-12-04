Assim surgiram os nomes dos estados do Brasil; veja todos
Por Flipar
ACRE - Vem de 'aquiri', corruptela de 'uwakuru', vocábulo do dialeto Ipurinã que denominava um rio da região.
Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
ALAGOAS - Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió.
Legacy600 - Wikimédia Commons
AMAZONAS - Se deve à bravura de indígenas de uma tribo que guerreou contra o explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Elas foram comparadas às amazonas, mulheres guerreiras da lenda grega.
Frank Garcia/Divulgação agenciaamazonas.am.gov.br
CEARÁ - Deriva de 'ciará' ou 'siará' - canto da jandaia, em tupi. Trata-se de um pequeno pagagaio.
GIANNIZZZERO wikimedia commons
ESPÍRITO SANTO - Ganhou este nome porque o responsável pela capitania local chegou no dia 23/5/1535, um domingo do Espírito Santo (Pentecostes, 50 dias após a Páscoa).
Erick Coser wiki commons
MATO GROSSO DO SUL - Desmembrou-se de Mato Grosso em 1977.
reprodução TV Globo
MINAS GERAIS - O nome se deve às numerosas minas de metais preciosos descobertas por bandeirantes.
Vinícius Montgomery - Flickr
PARÁ - Vem da palavra tupi 'pa'ra', que significa 'mar. Os indígenas chamaram assim braço direito do rio Amazonas que, ao confluir com o Rio Tocantins, se alonga muito parecendo o mar.
Snz58148687 - Wikimédia Commons
PARAÌBA - Vem da junção do tupi 'pa'ra' com 'a'iba', que significa 'ruim, impraticável para a navegação.
Jailsoncoutinho wikimedia commons
PARANÁ - Formado pela junção de 'pa'ra' com 'aña', que significa 'semelhante, parecido. No caso, indicaria um rio parecido com mar.
Maria Cristina N. wikimedia commons
PERNAMBUCO- Vem do tupi-guarani 'paranambuco', junção de 'para'nã' (rio caudaloso) e 'pu'ka' (rebentar, furar) e significa 'buraco no mar.
Paulo Camelo wikimedia commons
PIAUÍ - Vem do tupi 'pi'awa' ou 'pi('ra)'awa', que significa 'piau, peixe grande', com 'i' (rio).
tce.pi.gov.br
RIO DE JANEIRO- Em 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Lemos chegou à Baía de Guanabara, mas os portugueses acham que era rio. E incluíram o mês no nome.
Imagem de Iva Castro por Pixabay
RIO GRANDE DO NORTE- Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi.
Patrick-BR wikimedia commons
RIO GRANDE DO SUL -Primeiro foi chamado de São Pedro do Rio Grande, por causa do canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano. Depois simplificou o nome. .
Kelly da Silva KS wikimedia commons
RONDÔNIA- Era chamada de Território do Guaporé em 1943 e trocou de nome em 17 de fevereiro de 1956, em homenagem ao marechal Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista que famoso pelas explorações da Bacia Amazônica..
Just a Brazilian man from Brazil - wikimedia commons
RORAIMA - O nome refere-se à junção de 'roro' ou 'rora' (verde) com 'imã' (serra ou monte).
reprodução brasil-turismo.com/roraima
SÃO PAULO- Nome se refere à data de fundação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25/1/1554. O 25 de janeiro marca a conversão do apóstolo Paulo ao Cristianismo.
Webysther Nunes - wikimedia commons
SERGIPE - Do tupi 'si'ri-ï-pe', que significa 'rio dos siris'.
E-Sergipe Flick R wikimedia commons
TOCANTINS- Nome de indígenas da região junto à foz do Rio Tocantins. A palavra tupi significa 'bico de tucano'.