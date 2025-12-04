População idosa que vive no interior do Japão enfrenta condições extremas para manter viva tradição milenar
Por Flipar
Em meio à previsão de que o país pode perder um terço de suas fazendas tradicionais até 2035, essas figuras se tornaram guardiãs de um modo de vida que está desaparecendo, preservando a cultura do arroz e a memória rural japonesa.
Maxx Gong/Unsplash
Apesar de sua relevância histórica e cultural, a agricultura representa uma parcela pequena da economia moderna do Japão: em 2023, o setor agrícola respondia por cerca de 1% do PIB e cerca de 3% dos empregos, segundo relatório oficial.