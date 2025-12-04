Gringos famosos que têm vínculo com o Brasil

A atriz Kaya Scodelario é filha da brasileira Katia Scodelario e do britânico Roger Humphrey. Por mais que tenha nascido em Londres, a atriz, que iniciou carreira na série "Skins", cultiva algumas raízes brasileiras.
Reprodução/@kayascods
A atriz é fluente em português, herança de sua mãe, que a ensinou desde pequena o idioma. Ela adora gastar o português em entrevistas quando vem ao Brasil.
Reprodução/@kayascods
Quando está no Brasil, Hailey Bieber faz questão de exaltar sua origem brasileira. Além disso, ela tem tatuagens homenageando o país. Uma delas é o termo "Minas Gerais" em seu tornozelo, homenageando o Estado onde sua avó nasceu.
Reprodução/@haileybieber
A atriz Camilla Belle, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, é filha da empresária paulista Deborah Gould. Belle fala português e já revelou seu amor por vários aspectos do Brasil.
Reprodução/@camillabelle
"É obrigatório tomar sorvete, beber mate e água de coco, me deliciar com pão de queijo e biscoito de polvilho", disse certa vez à Revista CARAS.
Reprodução/@camillabelle
O tenista Matteo Berrettini é outro que tem raízes no Brasil. Afinal, é neto de uma carioca.
Reprodução/@matberrettini
"A minha avó, mãe da minha mãe, é brasileira, mas mora na Itália há 60 anos. Ela nasceu no Rio, cresceu aqui e conheceu o meu avô na Itália, quando viajou para lá como turista", disse.
Reprodução/@matberrettini
A atriz Maiara Walsh nasceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, mas é filha de mãe brasileira e pai norte-americano. Quando tinha dois anos, sua família se mudou para São Paulo. Além de estadunidense, ela também se considera brasileira.
Reprodução/@maiarawalsh
Ela, aliás, até participou da série bíblica Reis, da Record, interpretando Abigail.
Reprodução/@maiarawalsh
O ator Alfred Enoch, filho de pai inglês e mãe brasileira, é conhecido por suas participações na saga "Harry Potter" e na série "How to Get Away with Murder".
Reprodução/Instagram
Mesmo sem fluência perfeita, ele fala português e corriqueiramente passa o carnaval no Brasil. Além disso, está no elenco do filme "Medida Provisória", dirigido por Lázaro Ramos e com Taís Araújo, Adriana Esteves e Seu Jorge no elenco.
Reprodução/Instagram
A atriz Jordana Brewster é filha da modelo carioca Maria João e ficou famosa ao integrar a franquia "Velozes e Furiosos".
Reprodução/@jordanabrewster
O multipremiado ator Matthew McConaughey não tem sangue brasileiro. Mas é casado com a brasileira Camila Alves - modelo e apresentadora.
reprodução youtube
"O que eu amo no Brasil é que vocês têm um ambiente constantemente musical. Não importa a sua profissão, você pode ser o responsável por limpar as ruas, um advogado bem rico ou um ator. Há um senso de honra e de orgulho, um senso de performance que eu amo sobre a cultura brasileira. E isso está no ar", afirmou.
Reprodução instagram
A viúva de Elvis Presley, Priscilla, tem um filho brasileiro: Navarone Garibaldi. Apesar de nascer nos Estados Unidos, ele é filho do cineasta brasileiro Marco Antonio Garcia, conhecido como Marco Garibaldi.
Reprodução de Youtube
Oli Sykes, vocalista da banda 'Bring Me the Horizon', é casado com a modelo brasileira Alissa Salls. O casal tem gêmeos, que nasceram em julho de 2025, na Inglaterra, e receberam o sobrenome brasileiro de "Silva".
Reprodução de instagram
"Comprei uma casa aqui e agora tenho um CPF, então sou oficialmente brasileiro?, escreveu o músico em português em suas redes sociais em 2021.
Reprodução de instagram
O ator francês Vincent Cassel, famoso por seu papel em "Doze homens e outro segredo", mantém relação com a modelo brasileira Narah Baptista. Eles anunciaram o nascimento do filho do casal, Caetano, em 7 de janeiro de 2025.
Instagram @narahbaptista
Vincent e Narah começaram o relacionamento em 2022 e têm residência no Rio de Janeiro, onde o ator curte ir à praia. Fã de capoeira, Cassel é fluente em várias línguas, incluindo o português.