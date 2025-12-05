Polônia tem cidade curiosa: 6 mil habitantes moram às margens de uma única rua
Por Flipar
Conhecida como "Pequena Toscana", Suloszowa abriga residências, comércios, igrejas e escolas distribuídos ao redor dessa via central.
- Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
A vila é cercada por campos cultivados, onde os moradores mantêm a tradição da agricultura de subsistência.
Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
Suloszowa ganhou fama nas redes sociais graças a imagens aéreas que revelam sua aparência peculiar, com a rua cortando as paisagens verdes e douradas, formando um padrão que lembra uma folha.
Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
Fundada no século 16, a vila foi planejada assim por motivos de praticidade, facilitando a comunicação e o acesso.
Reprodução do instagram @zyrionbrazil
Segundo a moradora e vereadora Katarzyna Bieda, o formato curioso agora é motivo de orgulho e atrai turistas de várias partes do mundo.
Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
A vila fica a cerca de 30 quilômetros de Cracóvia, considerada uma das cidades mais antigas da Polônia.
Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto
Entre as atrações da vila está o Castelo Pieskowa Skala, construído pelo rei Casimiro III no século 14 como parte da cadeia de castelos conhecida como "Nidos de Águia".
Chichebombon/Wikimédia Commons
O lugar também é famoso pelo senso de comunidade, com festivais como o "Dia do Morango" e o "Dia da Batata".
Reprodução do Youtube Canal Florian Vata
Suloszowa fica dentro do Parque Nacional Ojcowski que, apesar de ser o menor parque nacional da Polônia, é um dos mais encantadores.
Divulgação
O parque foi criado em 1956 e tem aproximadamente 21 km².
Aneta Pawska /Wikimédia Commons
Além disso, o parque leva o nome da pitoresca aldeia de Ojców, onde está sua sede, e contou com a ilustre visita de Chopin em 1829.
Wikimedia Commons/Jakub Ha?un
A paisagem do parque é marcada pela topografia característica do planalto jurássico de Cracóvia?Cz?stochowa, com vales profundos, cavernas e impressionantes "rochas em forma de cogumelos".
Divulgação
Uma das mais conhecidas é a ?Maza de Hércules?, um pico rochoso que se tornou um símbolo da região.
Scotch Mist /Wikimédia Commons
Além disso, o parque abriga mais de 400 cavernas, sendo a Gruta de ?okietek (ou "Caverna do Rei Ladislau") uma das mais visitadas.
Divulgação
O parque abriga uma rica biodiversidade: estima-se mais de 5.500 espécies de fauna, incluindo 4.600 tipos de insetos, além de 135 espécies de aves, castores, texugos, ermine e cerca de 15 espécies de morcegos.
Jan Jerszy?ski /Wikimédia Commons
A história da região remonta ao Paleolítico, com os primeiros assentamentos há cerca de 120?mil anos motivados pela presença de sílex ? essencial à fabricação de ferramentas primitivas.
Divulgação
Com trilhas para caminhadas, ciclovias e paisagens de tirar o fôlego, o Parque Nacional Ojcowski é um refúgio perfeito para quem busca natureza, história e aventura perto de Cracóvia.