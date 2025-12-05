Popularidade de César Tralli amplia alcance do JN nas redes
Por Flipar
Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, o jornalista passou a publicar bastidores do telejornal e a interação do público cresceu de forma expressiva. Fotos recentes somaram milhares de curtidas e comentários, números superiores ao período imediatamente anterior.
Reprodução/Redes Sociais
Para a Globo, esse engajamento se tornou estratégico, já que parte da audiência migrou da TV para o ambiente digital. Assim, o apresentador funciona como ponte entre telejornalismo tradicional e consumo multiplataforma.
www.instagram.com/cesartralli
César Tralli, aliás, se despediu oficialmente do Jornal Hoje e da redação da Globo São Paulo no dia 31 de outubro, antes de assumir o posto de âncora do Jornal Nacional no dia 3/11.
Reprodução / Instagram
O jornalista publicou fotos mostrando a homenagem que recebeu dos colegas, que o aplaudiram diante de um telão com a mensagem ?valeu, Tralli?. Emocionado, ele agradeceu: ?Valeu, redação de São Paulo! Muito obrigado por tanto carinho. Vocês todos habitam meu coração.?
Reprodução / Instagram
César Tralli assumiu a bancada do Jornal Nacional após a saída de William Bonner, que deixou a apresentação após 29 anos. Conheça, então, a trajetória do jornalista, que está na Globo desde os anos 90.
João Cotta/Globo
Tralli nasceu em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo.
YouTube/TV Globo
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita. Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero.
Wikimedia Commons/Cesartralli
Em 1993, ingressou na Rede Globo. Dois anos depois, aos 24 anos, foi nomeado correspondente internacional em Londres, tornando-se o mais jovem da emissora na função.
Reprodução/TV Globo
De volta ao Brasil no início dos anos 2000, Tralli atuou como repórter especial em coberturas importantes como os atentados de 11 de setembro de 2001, diversas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008.
Reprodução/Instagram
Paralelamente, realizou investigações jornalísticas profundas e ganhou prêmios por coberturas nos casos da Máfia dos motoristas, acidente com avião da TAM e adulteração de combustíveis.
Reprodução/TV Globo
Em 2011, César Tralli assumiu a bancada do SPTV ? 1ª Edição, onde fez sucesso por seu estilo dinâmico e interativo. Após dez anos como âncora titular, em 2021 foi chamado para apresentar o Jornal Hoje, substituindo Maju Coutinho.
Zé Paulo Cardeal/Globo
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews ? Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth. Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013.
Divulgação/GloboNews
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019.
Reprodução/Instagram
Recentemente, o jornalista passou por duas tragédias pessoais marcantes: em 2020, sua irmã Gabriela faleceu por síndrome de Noonan, e em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo.